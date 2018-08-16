





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5483

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи)

Отправлено: - 14:27 Цитата: лимон:

это шутка?

нисколько... вот интерфакс пишет:

В Костанае (административный центр Костанайской области Казахстана) по подозрению в убийстве 18-летней девушки арестованы двое мужчин, для их обнаружения использовали снимки с космического спутника, сообщила пресс-служба областной полиции.



В рамках международного взаимодействия "Роскосмос" предоставил полиции фотографии со спутника, который систематически пролетает по геостационарной орбите над Костанайской областью. Для расследования преступления было привлечено более тысячи человек личного состава ДВД области, использованы розыскные собаки.



По данным полиции, с помощью аппаратно-программного комплекса "Автоураган" установлено, что в день преступления по трассе "Костанай-Затобольск" проехало 3745 автомашин. Криминалисты совместно с сотрудниками других служб осмотрели 12 тысяч квадратных метров близлежащей территории.



По подозрению в убийстве 18-летней жительницы поселка Затобольск Дарьи Махартовой был задержан 26-летний мужчина, позже был установлен и второй подозреваемый. Оба они уже арестованы и дали признательные показания.



По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана "Убийство".