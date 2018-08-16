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§ NG.kz
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой было групповым. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в ДВД Костанайской области заявил начальник управления штаба департамента Мейрам КАЖКЕНОВ.
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§ Йцукен
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю полиции хоть убейте, помниться еще тот случай с Викторией Ганей. Когда полиция находила то одного подозреваемого то другого, а в итоге искали совсем не там. Я считаю что современная полиция слишком раздута и основная ее цель это вовсе не защита народа, а та функция которая должно быть основной очень сильно хромает.
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§ drakon
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14321
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Не верю полиции хоть убейте,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32016

Я тоже - не верю. Слишком уж много следственных тайн... :-o 8-)
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1792
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я "этим" никогда не верил (хотя может и есть порядочные, но гложут сильные сомнения)
На личном опыте пережито. А про сегодняшних "спецов" из аулов и говорить нечего.
Хотя именно на селе служат Родине и людей спасают. А вот в городе как то не заладилось у них...
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§ alex_60
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя именно на селе служат Родине


помню , участковый у нас был, в Мичуринском ,немец.
сейчас там.
так его каждая собака знала.
а сейчас в городе.
помню пкск вывесил список телефонов-
сантехник
электрик
участковый.
через день номер последнего был затерт.
думаете кто его затер?
я уверен в этом.
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§ лимон
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.08.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по статье, процесс наверно тоже будет закрытым
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§ Vital
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, конечно полиция к себе давно утратило наше доверие. Ну все же хочется верить что задействованы были лушие сотрудники и поймали кого надо. Потому что если это будет не так. То они хорошо понимают , что хана их имиджу на многие года.
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§ yudjin
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5483
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.08.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну все же хочется верить что задействованы были лушие сотрудники

задействован был... РОСКОСМОС.. ты не поверишь!
Сегодня утром по радио в новостях сказали, что Роскосмос предоставил снимки со своего спутника нашим полицейским...
он отслеживает территорию в тысячу квадратных километров...и по ним установлены подозреваемые. Во как!

[Исправлено: yudjin, 17.08.2018 - 12:54]
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§ drakon
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14321
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
A что там с женщиной,которую в водоеме нашли?... 8-)
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§ Vital
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мертвая оказалась
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§ Vital
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Нефига себе. Круто! Получается можно расскрыть все преступление которые были на улице, под чистым небом.
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§ Vital
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А .. тоже нашел. Все интернет сми пишут про это. НГ сново опаздывает
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
этим" никогда не верил

Ну в первую очередь же к ним побежишь..
С понтом что до бандюг обратишься..
Себе врать то не надо..
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§ лимон
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.08.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
и по ним установлены подозреваемые. Во как!


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32016


это шутка?
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§ yudjin
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5483
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.08.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
это шутка?

нисколько... вот интерфакс пишет:
В Костанае (административный центр Костанайской области Казахстана) по подозрению в убийстве 18-летней девушки арестованы двое мужчин, для их обнаружения использовали снимки с космического спутника, сообщила пресс-служба областной полиции.

В рамках международного взаимодействия "Роскосмос" предоставил полиции фотографии со спутника, который систематически пролетает по геостационарной орбите над Костанайской областью. Для расследования преступления было привлечено более тысячи человек личного состава ДВД области, использованы розыскные собаки.

По данным полиции, с помощью аппаратно-программного комплекса "Автоураган" установлено, что в день преступления по трассе "Костанай-Затобольск" проехало 3745 автомашин. Криминалисты совместно с сотрудниками других служб осмотрели 12 тысяч квадратных метров близлежащей территории.

По подозрению в убийстве 18-летней жительницы поселка Затобольск Дарьи Махартовой был задержан 26-летний мужчина, позже был установлен и второй подозреваемый. Оба они уже арестованы и дали признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана "Убийство".
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