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≡ Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный коллапс на ул. Сьянова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный коллапс на ул. Сьянова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как ул. Набережная будет закрыта до 15 сентября, теперь ул. Сьянова — это единственный путь из Затобольска в Костанай через Большой мост. Сейчас там проходит огромный поток автомобилей и городской транспорт.
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§ yudjin
Re: Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный...
yudjin


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Сообщений: 5483
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал там вчера.... полнейший бардак и беспредел. Вся некомпетентная организационная работа соответствующих служб на лицо.
Не обеспечив нормального движения, путей проезда в связи с закрытием Тарана, снова начинают работы по Набережной, хотя весь прошлый год там ковырялись и неудосужились сначала доделать её, а потом браться за центральную улицу. Еще неделю назад можно было свернуть с моста хотя бы направо и по бездорожью плестись...теперь там полная ж...
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§ Алиса
Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный коллапс на ул. Сьянова
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.08.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое впечатление, что одна организация хапанула себе работу во ВСЕМ городе, а силенок начать и закончить - как-то нету.... И страдают ВСЕ!!!! По городу куда-то ехать - это кошмар - любой угол перекрыт. И начинаются кружения по улицам с поиском пути попадания в нужную точку. Прям квесты на дорогах города Кустаная.
И пассажиры автобусов также "счастливы" - утром выходишь на остановку и ... сидишь -кукуешь и начинаешь догадываться, что остановку уже где-то в другом месте. Так что не только автобусники неинформированными оказываются.

[Исправлено: Алиса, 16.08.2018 - 20:19]
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§ Xacatel
Re: Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный...
Xacatel


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Сообщений: 188
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 16.08.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталопы сидят, планировать и предугадывать не имеют возможности вот и колапс транспортный.

Еще вопрос, зачем сняли слой асфальта по абая около сбербанка, и уехали? Показать видимость работы, а люди пусть объезжают непонятно как за 2 квартала.
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§ yudjin
Re: Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный...
yudjin


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Сообщений: 5483
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вечером открыли проезд по Набережной.
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§ 211
Re: Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный...
211


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Сообщений: 3803
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллапс..
О чем это вообще?
Хоть видели настоящий коллапс?
2 или 3 минуты постоять или пропустить кого то, уже такой кипишь..
Вот часа три это может и коллапс, и то можно альтернативу тогда найти быстро..
По моему господа или товарищи афторы жгут как говорят малолетки, не по децки..
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