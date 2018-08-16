Vital Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6002

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:08 Да, конечно полиция к себе давно утратило наше доверие. Ну все же хочется верить что задействованы были лушие сотрудники и поймали кого надо. Потому что если это будет не так. То они хорошо понимают , что хана их имиджу на многие года.