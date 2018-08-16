Серый волк Re: Москва! Как много в этом звуке... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9626

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:13 Про Москву интересно написано.

Сам эти места обтоптал, осмотрел и объездил на вело.



Но с транспортом для гостей есть варианты лучше.

Цитата: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24577 Все виды городского транспорта обслуживаются единой картой «Тройка». Самый выгодный тариф - 60 поездок (1 765 руб.). Источник:

Для гостей города можно на Тройку записать безлимит на дни короткого визита.

1 сутки обойдутся в 218 рублей и кататься и пересаживаться можно на всех видах транспорта, Метро, железка МЦК, троллейбус, трамвай, автобусы, маршрутки и монорельс.



3 суток - 415 рублей

неделя - 830 рублей. Так можно не задумываться о балансе карты.

Самое невыгодное дело покупать неудобные разовые билеты.

Тройка сама стоит около 60 рублей, но ее можно сдать за те же деньги уезжая, но действует она 5лет и при следующем визите намного удобнее не стоять в кассы у вокзала а быстро пройти махнув картой. Пополняется Тройка лучше всего онлайн. Так идет два кэшбэка одновременно. 5% от моего банка и бонус от Тройки.



В Питере безлимит на сутки, записанный на питерскую зелёную карту Подорожник ещё дешевле!





Цитата: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24577 Из бюджетных сетей питания выбирайте «Шоколадницу» Источник:

Шоколадница далеко не самая дешевая, и если сесть за стол и ждать заказа, то долгоожидательная с ленивыми официантами, очень ленивыми, из-за них можно потратить лишние 15 минут там, где их тратить не нужно.



Велопарковки с бесплатными прокатными байками не только у метро. Но на каждом шагу в центре. Но на окраинах за МЦК их почти нет, кроме южной части. Брать можно на одной, возвращать в любую, где есть место. Рулит приложение. Нужны Карта Тройка привязанная для быстрого отмыкания в одно касания замка на парковке, деньги не снимаются. И банковская карта, с которой один раз оплачивается сезонный абонемент какими-то небольшими деньгами и дальше все бесплатно!



Все остальное верно и правильно