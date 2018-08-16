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§ NG.kz
Москва! Как много в этом звуке...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И дело не в той высокой оценке, которую дали официальные представители ФИФА организации мундиаля. Фантастическая атмосфера, царившая на улицах российской столицы, показала москвичам, что можно, не стесняясь, открыто восхищаться своим городом. Москву так часто ругают, что это вошло в привычку. А вот петь ей дифирамбы - давно никто не пел.
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§ 211
Re: Москва! Как много в этом звуке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3793
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Москву бы я поехал попутешествовать..
Давно мечтаю..
Москва и Питер..
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§ лимон
Re: Москва! Как много в этом звуке...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне на Останкинской телебашне понравилось, Красная площадь, Царицыно
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§ Sniper
Re: Москва! Как много в этом звуке...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.08.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В Москву бы я поехал попутешествовать..
Давно мечтаю..
Москва и Питер..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24577

бери катынушку и вперед. Потом нам расскажешь, каково чукчам в столице.
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§ Серый волк
Re: Москва! Как много в этом звуке...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.08.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про Москву интересно написано.
Сам эти места обтоптал, осмотрел и объездил на вело.

Но с транспортом для гостей есть варианты лучше.
Цитата:
Все виды городского транспорта обслуживаются единой картой «Тройка». Самый выгодный тариф - 60 поездок (1 765 руб.). Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24577

Для гостей города можно на Тройку записать безлимит на дни короткого визита.
1 сутки обойдутся в 218 рублей и кататься и пересаживаться можно на всех видах транспорта, Метро, железка МЦК, троллейбус, трамвай, автобусы, маршрутки и монорельс.
:lol:
3 суток - 415 рублей
неделя - 830 рублей. Так можно не задумываться о балансе карты.
Самое невыгодное дело покупать неудобные разовые билеты.
Тройка сама стоит около 60 рублей, но ее можно сдать за те же деньги уезжая, но действует она 5лет и при следующем визите намного удобнее не стоять в кассы у вокзала а быстро пройти махнув картой. Пополняется Тройка лучше всего онлайн. Так идет два кэшбэка одновременно. 5% от моего банка и бонус от Тройки.

В Питере безлимит на сутки, записанный на питерскую зелёную карту Подорожник ещё дешевле!
:-)

Цитата:
Из бюджетных сетей питания выбирайте «Шоколадницу» Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24577

Шоколадница далеко не самая дешевая, и если сесть за стол и ждать заказа, то долгоожидательная с ленивыми официантами, очень ленивыми, из-за них можно потратить лишние 15 минут там, где их тратить не нужно.

Велопарковки с бесплатными прокатными байками не только у метро. Но на каждом шагу в центре. Но на окраинах за МЦК их почти нет, кроме южной части. Брать можно на одной, возвращать в любую, где есть место. Рулит приложение. Нужны Карта Тройка привязанная для быстрого отмыкания в одно касания замка на парковке, деньги не снимаются. И банковская карта, с которой один раз оплачивается сезонный абонемент какими-то небольшими деньгами и дальше все бесплатно!

Все остальное верно и правильно
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§ Vital
Re: Москва! Как много в этом звуке...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6002
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.08.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Цитата:
Все остальное верно и правильно

Ваще не че неправильно . Половина советов ее мимо. С теми же билетами и питание.
Пишет то дорогая Москва то дешевая . Я устал повторять москва это не дорогой город. Тут дешевле жить чем в Костанае. Бытовая техника, химия и продукты дешевле чем у нас. Только услуги дорогие.
Понаехавших жилеет. Она их видела наверно только по телеку.
Я с ними каждый день по работе общаюсь и вижу как живут , Так они живут и зарабатывают больше любого трудяги костанайского.
А в общем плане то да! Москва крутой город. Есть че посмотреть. Тут за раз все не посмотришь. Местные даже не везде бывают.Я все в бункер42 хочу сходить. Все не как не получается .
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§ dvb
Москва! Как много в этом звуке...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 16.08.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
бери катынушку и вперед. Потом нам расскажешь, каково чукчам в столице.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775784&topic_id=35270&forumid=1#775784


Не обижай чукчей, он еще не дорос :-)
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§ Vital
Москва! Как много в этом звуке...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6002
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.08.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про дорогую Москву. Фото сделал 3 дня назад. Уверен можно найти дешевле. На обочинах.Я из дома выезжал у нас арбузы были по 90 тенге . Сколько у нас до юга и сколько у них . Разница не малая.

И так по всем видам товаров. Ну а зарплаты сами догадываитесь что тут выше в 2- 3 раза наших.

[Исправлено: Vital, 17.08.2018 - 09:07]
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§ Обликоморале
Москва! Как много в этом звуке...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Так там и гостиницы есть, семейные, уютные.
Номер на двоих сутки 6000-7000 тенге всего.
У нас тут однушки ушатанные, дороже сдают. :lol:
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§ Victor Yang
Москва! Как много в этом звуке...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10858
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сколько у нас до юга и сколько у них . Разница не малая.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775861&topic_id=35270&forumid=1&1534488989

Одинаково почти. Москва-Сочи 1600 км, Кустанай-Кызылорда - 1200 км. Там ещё и объёмы значительно больше наших - стоимость перевозки единицы массы дешевле выходит. Да и не показатель расстояние - у нас Наурзумские арбузы стоят дороже Кызылординских.
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§ alex_60
Москва! Как много в этом звуке...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
у нас Наурзумские арбузы


у нас вроде все арбузы "Наурзумские", начиная с июня месяца.
так же как и помидоры и огурцы. "
местные ".
которые дяденьки и тетеньки "со своего огорода" продают .
но все то знают это.
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