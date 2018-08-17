Victor Yang Срок кредита - 25 процентов #9





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:10 Цитата: Сергей_я:

А именно из-за того, что наша валюта это фантики, и уже к половине срока оплаты кредита вы будете платить сумму, едва превышающую сумму, которую вы платите ну к примеру за коммуналку. Т.е нужно потерпеть каких-то 5-7 лет и все.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775854&topic_id=35282&forumid=1&1534486164 А именно из-за того, что наша валюта это фантики, и уже к половине срока оплаты кредита вы будете платить сумму, едва превышающую сумму, которую вы платите ну к примеру за коммуналку. Т.е нужно потерпеть каких-то 5-7 лет и все.Источник:

С любой теньговой ипотекой так. Кто в 2000 взял таковую лет на 20, в 2010 не напрягаясь платили по 20000 в месяц.