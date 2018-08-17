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§ NG.kz
Срок кредита - 25 процентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию баннера с рекламой госпрограммы "7-20-25" прислала на ватсапп "НГ" пользователь @ylua0109. Фото сделано на остановке "Строительный колледж" по ул Баймагамбетова в Костанае.

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§ MedVed820607
Re: Срок кредита - 25 процентов
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.08.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25% жизни :-) Для мужчин =63*0,25=15,75 лет Для женщин = 68*0,25= 17 лет :lol:
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§ alex_60
Срок кредита - 25 процентов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прикольно.
как и сама программа.
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§ olegggon
Re: Срок кредита - 25 процентов
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 17.08.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


В одном из наших супермаркетов.
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§ Алиса
Срок кредита - 25 процентов
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4301
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
В одном из наших супермаркетов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775849&topic_id=35282&forumid=1&1534483855

а что)) зато по-честному :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Срок кредита - 25 процентов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
В одном из наших супермаркетов.


"это фиаско , братан" (С)
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§ alex_60
Срок кредита - 25 процентов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а что)) зато по-честному


курс то доллара вырос, так что теперь так.

[Исправлено: alex_60, 17.08.2018 - 11:41]
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§ Сергей_я
Re: Срок кредита - 25 процентов
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2544
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.08.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
курс то доллара вырос, так что теперь так.


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32024#775853

Изначально и писал почему программа 7-20-25 выгоднее для населения, чем для банков. И почему она не будет доступна всем смертным. А именно из-за того, что наша валюта это фантики, и уже к половине срока оплаты кредита вы будете платить сумму, едва превышающую сумму, которую вы платите ну к примеру за коммуналку. Т.е нужно потерпеть каких-то 5-7 лет и все.
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§ olegggon
Срок кредита - 25 процентов
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 17.08.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
курс то доллара вырос, так что теперь так.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775853&topic_id=35282&forumid=1#775853


Хочу сказать, фото было сделано 3-го июля. Ещё в этом супермаркете желтые ценники всегда означали скидки. В этот раз что-то пошло не так😊
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§ Victor Yang
Срок кредита - 25 процентов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10858
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А именно из-за того, что наша валюта это фантики, и уже к половине срока оплаты кредита вы будете платить сумму, едва превышающую сумму, которую вы платите ну к примеру за коммуналку. Т.е нужно потерпеть каких-то 5-7 лет и все.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775854&topic_id=35282&forumid=1&1534486164

С любой теньговой ипотекой так. Кто в 2000 взял таковую лет на 20, в 2010 не напрягаясь платили по 20000 в месяц.
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§ Victor Yang
Срок кредита - 25 процентов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10858
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Ещё в этом супермаркете желтые ценники всегда означали скидки. В этот раз что-то пошло не так😊

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35282&post_id=775857&order=0&viewmode=flat&pid=775855&forumid=1#775857

Да, там такие мелочи периодически выплывают. Как-то обратил внимание на желтый ценник соленой кильки - она была по цене 380 тенге (или около того) за... 100 грамм. Лучше уж 50 грамм семги за эти деньги взять ;-) .
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§ alex_60
Срок кредита - 25 процентов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, там такие мелочи периодически выплывают./quote]

там сканер для покупателей в зале есть.
если есть сомнения, перед тем как идти на кассу, поднес,
посмотрел цены. так иногда делаю .
когда цена не кажется правильной.
особенно когда была скидка, а на кассе ее уже нет.
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§ Victor Yang
Срок кредита - 25 процентов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10858
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там сканер для покупателей в зале есть.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775859&topic_id=35282&forumid=1#775859

В моем "филиале" - нет сканера. Я и продавцу говорил - она так и не поняла про что я говорю. Нормальная же цена - 380. А за 100 г или килограмм - неважно.
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§ Sniper
Срок кредита - 25 процентов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.08.18 - 13:17
Комментарий проходит проверку.
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* bgb
Re: Срок кредита - 25 процентов
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3963
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.08.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас почти во всех магазах ценники перебивают на повышение...
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