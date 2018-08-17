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§ NG.kz
Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан-айт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На следующей неделе в Казахстане будет отмечаться один из важнейших религиозных праздников для мусульман - Курбан-айт. По традиции в этот день приверженцы ислама совершают праздничную молитву и приносят в жертву животное.
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§ bumerang
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан-айт
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 17.08.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ вы бы хоть с умом перепечатывали бы чужие статьи! На тенгри написали кривым языком, что фиг сразу поймешь с какой радости 25 (в субботу) рабочий день, и вы не думая написали также. Пишут про Айт и 21 число и тут же говорят из за переноса 25 раб.день. Но Айт то ни причем, а 25 работаем за 31 августа, чтобы было подряд 4 выходных.
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§ yudjin
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан-айт
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5482
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.08.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
а 25 работаем

как работаем?... акиматовские вон решили в рабочий день праздник города отмечать... все люди будут на работе, походу они одни на конкурсе по пож....т.е. приготовлению хот-догов будут биться... устранили так сказать конкурентов ;-)
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