bumerang Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан-айт #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 164

Регистрация: 03.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:22 НГ вы бы хоть с умом перепечатывали бы чужие статьи! На тенгри написали кривым языком, что фиг сразу поймешь с какой радости 25 (в субботу) рабочий день, и вы не думая написали также. Пишут про Айт и 21 число и тут же говорят из за переноса 25 раб.день. Но Айт то ни причем, а 25 работаем за 31 августа, чтобы было подряд 4 выходных.