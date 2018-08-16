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§ NG.kz
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой было групповым. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в ДВД Костанайской области заявил начальник управления штаба департамента Мейрам КАЖКЕНОВ.
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§ Йцукен
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю полиции хоть убейте, помниться еще тот случай с Викторией Ганей. Когда полиция находила то одного подозреваемого то другого, а в итоге искали совсем не там. Я считаю что современная полиция слишком раздута и основная ее цель это вовсе не защита народа, а та функция которая должно быть основной очень сильно хромает.
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§ drakon
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Не верю полиции хоть убейте,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32016

Я тоже - не верю. Слишком уж много следственных тайн... :-o 8-)
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1791
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я "этим" никогда не верил (хотя может и есть порядочные, но гложут сильные сомнения)
На личном опыте пережито. А про сегодняшних "спецов" из аулов и говорить нечего.
Хотя именно на селе служат Родине и людей спасают. А вот в городе как то не заладилось у них...
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§ alex_60
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя именно на селе служат Родине


помню , участковый у нас был, в Мичуринском ,немец.
сейчас там.
так его каждая собака знала.
а сейчас в городе.
помню пкск вывесил список телефонов-
сантехник
электрик
участковый.
через день номер последнего был затерт.
думаете кто его затер?
я уверен в этом.
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