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§ NG.kz
Утвержден рацион казахстанских школьников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четырехнедельное меню включены все основные группы продуктов. Единые стандарты рациона питания разработаны для трех возрастных групп учащихся: 7-10 лет - 840 килокалорий, 11-14 лет - 951 килокалория, 15-18 лет - 1 020 килокалорий.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная сказка от правительства.
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§ Victor Yang
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Очередная сказка от правительства.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017

С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017#775793


И вы думаете что нормативов до этого небыло? Просто дочь ходит в школу и не ест пищу, которую там готовят, невкусная, отвратительная и т. д. Даём с собой ланчбокс. Никто там их не контролирует
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§ Victor Yang
Утвержден рацион казахстанских школьников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
невкусная, отвратительная и т. д.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775798&topic_id=35275&forumid=1#775798

Это субъективные показатели. В новости тоже речи об этом не ведется. А обеды сейчас сколько стоят в школах?
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§ Йцукен
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется что школьников и студентов должны кормить бесплатно. На самом деле это не такие уж и большие деньги, но зато весомый вклад в здоровье новых поколений. лучше сократить количество лоботрясов в регулярной армии заменив их контрактниками.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это субъективные показатели.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017?1534422404


Я и пишу только от себя, потому что считал и считаю, что в школе, где учится моя дочь кормят отвратительно.
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§ alex_60
Утвержден рацион казахстанских школьников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Государство только контролирует.


кого контролирует?
после того как человет двадцать отравятся?
ну и зачем это " государство" такое.
ты определись хоть.
то по твоему родители должны решать должен ли их ребенок поднять бумажку и бросить в мусор,
по договору и с оплатой,
то по твоему должны дети есть как прикажут дяди и тети в астане и где.и никак иначе.
виляние хвостом какое то.
спрашивает сколько стоит еда в школе.
ну не знаешь вопроса, чего тогда лезть.
нормативщик, живешь по инструкциям, конкретно.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2018 - 19:15]
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§ elektron
Утвержден рацион казахстанских школьников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1791
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Мне кажется что школьников и студентов должны кормить бесплатно. На самом деле это не такие уж и большие деньги, но зато весомый вклад в здоровье новых поколенийИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775803&topic_id=35275&forumid=1&1534426997

Ох уж эти идеологисты :lol:
Если принять, что четверть населения студенты и школьники, то это уже как минимум 4 миллиона. Вот и считайте 4 миллиона умножить на стоимость обеда, пусть 500 тенге будет, 2 миллиарда в день :-o . Лучше уж рабочие места создать с достойной. зарплатой. Как говорится с миру по нитке. И каждому по карману самому оплатить, а не есть вещество сомнительного вида. :lol:
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§ alex_60
Утвержден рацион казахстанских школьников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если принять, что четверть населения студенты и школьники, то это уже как минимум 4 миллиона. Вот и считайте 4 миллиона умножить на стоимость обеда, пусть 500 тенге будет, 2 миллиарда в день


ладно студентов отбросим - один миллиард.
6-12 класс тоже .
500 миллионов . 1350000 долларов.
3000000000 дол. (экспо)/1350000= 22222 дня бесплатной еды
365дней- минус каникулы выходные. максимум 150 дней
22222*150 =148 лет бесплатной еды для школьников 1-6 классов.
для 1-12- 74 года..
ну как тебе?

рс . а студенты стипендию получают. или не получают. это их уже дела.
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§ Victor Yang
Утвержден рацион казахстанских школьников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10854
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
живешь по инструкциям

Не я живу - государство живёт. И в конечном итоге всё равно родители решают - питаться в школьной столовой ребёнку или нет. А ты бы понял уже - в жизни не только чёрное и белое есть. Есть другие цвета и оттенки.
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§ 211
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3793
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сосиски то хоть уберут?
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§ elektron
Утвержден рацион казахстанских школьников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1791
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну как тебе?

Нормально.
Но не учтена прибыль от ЭКСПО, как и у идеолога переход от обязательной к наёмной армии расходы. Наёмник не будет за хлеба насущные служить...
Да и вопрос зарплат и тем чем детей кормить будут остаётся открытым
;-)
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§ alex_60
Утвержден рацион казахстанских школьников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но не учтена прибыль от ЭКСПО,

Это военная тайна.
И думаю ни в каких бюджетах она не учтена.
И куда она легла-это тоже военная тайна.
Как и 3,цифра была 5 сначала.
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§ alex_60
Утвержден рацион казахстанских школьников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
переход от обязательной к наёмной армии расходы. Наёмник не будет за хлеба насущные служить...


наемник получает деньги. никто ему трусы и еду не предоставляет.
за его деньги- наемника- все что угодно. и за результат -если что.
а от этих . корми их одевай. чтобы им была потом возможность
потом пойти в жолпол ... и нас обдирать на дорогах себе в карман..
пока так. как дальше будет не знаю.
знаю только , что на кз нападать никто не собирается. это точно.
у нас есть соседи кто нашу страну защитит , если что.
хватит пограничников.
а когда более половины страны- силовики и госы.это о многом говорит.
сидят на шее страны.
боязнь.
надеяться не на кого. только на себя.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2018 - 22:07]
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