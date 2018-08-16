Цитата: elektron:

переход от обязательной к наёмной армии расходы. Наёмник не будет за хлеба насущные служить...



наемник получает деньги. никто ему трусы и еду не предоставляет.

за его деньги- наемника- все что угодно. и за результат -если что.

а от этих . корми их одевай. чтобы им была потом возможность

потом пойти в жолпол ... и нас обдирать на дорогах себе в карман..

пока так. как дальше будет не знаю.

знаю только , что на кз нападать никто не собирается. это точно.

у нас есть соседи кто нашу страну защитит , если что.

хватит пограничников.

а когда более половины страны- силовики и госы.это о многом говорит.

сидят на шее страны.

боязнь.

надеяться не на кого. только на себя.



[Исправлено: alex_60, 16.08.2018 - 22:07]