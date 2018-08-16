elektron Утвержден рацион казахстанских школьников #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1789

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:50 Цитата: Йцукен:

Мне кажется что школьников и студентов должны кормить бесплатно. На самом деле это не такие уж и большие деньги, но зато весомый вклад в здоровье новых поколенийИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775803&topic_id=35275&forumid=1&1534426997 Мне кажется что школьников и студентов должны кормить бесплатно. На самом деле это не такие уж и большие деньги, но зато весомый вклад в здоровье новых поколенийИсточник:

Ох уж эти идеологисты

Если принять, что четверть населения студенты и школьники, то это уже как минимум 4 миллиона. Вот и считайте 4 миллиона умножить на стоимость обеда, пусть 500 тенге будет, 2 миллиарда в день . Лучше уж рабочие места создать с достойной. зарплатой. Как говорится с миру по нитке. И каждому по карману самому оплатить, а не есть вещество сомнительного вида.