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§ NG.kz
Автобус тронулся, бардак останется
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад, 9 августа, представители отдела ЖКХ, полиции и городского акимата организовали показательный рейд по Сити-центру. Главной целью было убрать незаконно расположившийся бизнес. К таковому чиновники отнесли все киоски, кроме одного, и весь дружно движущийся и мешающий пешеходам детский транспорт.
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§ 211
Автобус тронулся, бардак останется
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3793
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто пошла жоская так сказать конкуренция..
Некоторым очень хочется, чтобы народишко пошел в специально построенные недавно заведения с их очень крутыми ценами и там тратил свои денешки на ребятишек..
Просто бизнес..
И преподается это как борьба с какими то невнятными жертвами машинок или велосипедов..
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