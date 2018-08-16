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≡ Как повлияет падение курса тенге на пенсионные накопления, объяснили в костанайском филиале ЕНПФ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как повлияет падение курса тенге на пенсионные накопления, объяснили в костанайском филиале ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев составила 8,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 663,6 млрд или на 9%. В Костанайской области пенсионные выплаты из ЕНПФ составили 6,2 млрд тенге.
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§ alex_60
Re: Как повлияет падение курса тенге на пенсионные накопления,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веселый комментарий
И за это еще деньги платят
Немалые.
Из Пенсионного фонда.
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