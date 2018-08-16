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§ Серый волк
Жаркое лето 2018
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.08.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот это здрасти тебе пожалуйста... с утра столько интересного...
Я всё ждал... ну должен же Серый появиться со путешествующей свежаниной...

Рад видеть на форуме старых обитателей!
:lol:
Цитата:
Sniper:
И что вы там опять изобретаете?

Занимаемся исключительно вопросами магии и волшебства, Знаете скатерть самобранка, неразменный рубль в коллайдере катаем, ну и прочие магические вопросы на благо человечества, и как самое главное: поиск смысла жизни и обретение счастья. :-)
Подробнее Стругацкие в Понедельнике очень точно описали. :lol:

Цитата:
Vital:
А че ты один поехал в севастополь. Надо было мне позвонить раз был в городе и дернули б вместе. Как раз ты закончил весь шлак осматривать до костаная :)))) А крым я с радостью посметрел бы. Палатки и остальные причиндалы туристические имею. фотки классные про крым

Билет на самолет в Крым всего трешку стоит в субботу и воскресенье с Домодедово. Точнее 3193. Сегодня пятерку.
Весь шлак останется под крылом и сразу море, горы.

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§ elektron
Жаркое лето 2018
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1789
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.08.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и "Серый" наконец, объявился.
С интересом прочёл и просмотрел.
Спасибо!
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