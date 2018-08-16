olegggon Re: Утвержден рацион казахстанских школьников #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 910

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:30 Цитата: Victor Yang:



С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017#775793 С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.Источник:



И вы думаете что нормативов до этого небыло? Просто дочь ходит в школу и не ест пищу, которую там готовят, невкусная, отвратительная и т. д. Даём с собой ланчбокс. Никто там их не контролирует