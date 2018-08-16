Йцукен Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД... #1





(Пользователи) Сообщений: 11

Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 17:47 Не верю полиции хоть убейте, помниться еще тот случай с Викторией Ганей. Когда полиция находила то одного подозреваемого то другого, а в итоге искали совсем не там. Я считаю что современная полиция слишком раздута и основная ее цель это вовсе не защита народа, а та функция которая должно быть основной очень сильно хромает.