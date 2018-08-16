yudjin Re: Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5479

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:59 Проезжал там вчера.... полнейший бардак и беспредел. Вся некомпетентная организационная работа соответствующих служб на лицо.

Не обеспечив нормального движения, путей проезда в связи с закрытием Тарана, снова начинают работы по Набережной, хотя весь прошлый год там ковырялись и неудосужились сначала доделать её, а потом браться за центральную улицу. Еще неделю назад можно было свернуть с моста хотя бы направо и по бездорожью плестись...теперь там полная ж...