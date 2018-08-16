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§ NG.kz
Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный коллапс на ул. Сьянова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так как ул. Набережная будет закрыта до 15 сентября, теперь ул. Сьянова — это единственный путь из Затобольска в Костанай через Большой мост. Сейчас там проходит огромный поток автомобилей и городской транспорт.
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§ yudjin
Re: Из-за перекрытия дорог в Костанае назревает автомобильный...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5479
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал там вчера.... полнейший бардак и беспредел. Вся некомпетентная организационная работа соответствующих служб на лицо.
Не обеспечив нормального движения, путей проезда в связи с закрытием Тарана, снова начинают работы по Набережной, хотя весь прошлый год там ковырялись и неудосужились сначала доделать её, а потом браться за центральную улицу. Еще неделю назад можно было свернуть с моста хотя бы направо и по бездорожью плестись...теперь там полная ж...
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