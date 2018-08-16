Sniper Re: Очередную попытку навести порядок в Сити-центре предпринял... #2





(Пользователи) Сообщений: 219

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:06 — Я обратилась в отдел земельных отношений, получила выписку заседания земельной комиссии, где моё ходатайство удовлетворили, и буду участвовать в аукционе об аренде земли в сезонной торговле, - рассказала она "НГ". - В дальнейшем получу государственный акт и предоставлю его в отдел ЖКХ. Пока я в ожидании аукциона, мой лоток с мороженым функционирует. Предпринимателем я являюсь уже более четырех лет, начинала с несовершеннолетнего возраста,



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32014

Я сильно плакаль. Господин А.Тарасов отдайте без всякого аукциона любой участок Сити центра этой девушке на любой срок. Не от хорошей жизни она вышла торговать мороженным.