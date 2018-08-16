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§ NG.kz
Очередную попытку навести порядок в Сити-центре предпринял акимат Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33436
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники отдела ЖКХ пришли сюда в 9:30, когда киоски еще не начали работу, аттракционы не привезли и площадь была на редкость пустой и безмятежной. Однако кое-какой порядок навести всё же удалось.
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* yudjin
Re: Очередную попытку навести порядок в Сити-центре предпринял...
yudjin


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Сообщений: 5479
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле, киоски - это меньшее из зол... если сравнивать неудобства для пешеходов.
Вот от чего надо избавляться, так это от заполонивших весь сити-центр колесных монстров и навязчивого: "давайте покатаем вашего мальчика"...
ну и само собой от чиновничьего бардака, безответственности служб, попустительства и разгильдяйства.
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§ Sniper
Re: Очередную попытку навести порядок в Сити-центре предпринял...
Sniper


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Сообщений: 219
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
— Я обратилась в отдел земельных отношений, получила выписку заседания земельной комиссии, где моё ходатайство удовлетворили, и буду участвовать в аукционе об аренде земли в сезонной торговле, - рассказала она "НГ". - В дальнейшем получу государственный акт и предоставлю его в отдел ЖКХ. Пока я в ожидании аукциона, мой лоток с мороженым функционирует. Предпринимателем я являюсь уже более четырех лет, начинала с несовершеннолетнего возраста,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32014
Я сильно плакаль. Господин А.Тарасов отдайте без всякого аукциона любой участок Сити центра этой девушке на любой срок. Не от хорошей жизни она вышла торговать мороженным. :-o :oops: :-x
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