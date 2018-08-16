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§ NG.kz
Автобус тронулся, бардак останется
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад, 9 августа, представители отдела ЖКХ, полиции и городского акимата организовали показательный рейд по Сити-центру. Главной целью было убрать незаконно расположившийся бизнес. К таковому чиновники отнесли все киоски, кроме одного, и весь дружно движущийся и мешающий пешеходам детский транспорт.
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§ 211
Re: Автобус тронулся, бардак останется
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато Март втыкнули очень законно..
Там и паровозик есть..
Он интересно имеет там право гонять?
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§ marusya
Re: Автобус тронулся, бардак останется
marusya


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Сообщений: 5
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам Евгений Лошкарев признает, что не то что использование, но и изготовление его автобусов по сути является незаконным!!! Может нужно сначала получить авторские права на изготовление данных автобусов, запатентовать производство, а потом уже не возникало бы вопросов как их регистрировать!!! У нас сначала сделают , а потом думают!!!! Отсюда и все проблемы!!!!
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§ Sniper
Автобус тронулся, бардак останется
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
marusya:
Сам Евгений Лошкарев признает, что не то что использование, но и изготовление его автобусов по сути является незаконным!!! Может

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775770&topic_id=35271&forumid=1#775770

Это невозможно сделать. На это уйдут годы. Ничего изобретательского здесь нет. Это обычный аттракцион с одной передачей. Регистрации в ГАИ не полежит. Вон по парку катается много лет паравозик. Никаких проблем. По своей территории катается. Тогда продайте владельцам лондонмобилей весь Сити-центр и оставьте их в покое.
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§ Victor Yang
Автобус тронулся, бардак останется
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
marusya:
Может нужно сначала получить авторские права на изготовление данных автобусов, запатентовать производство,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775770&topic_id=35271&forumid=1&1534397859

Это всё другое. Авторские права защищают самого автора от воровства его идеи. Здесь важнее - сертификат на продукцию как гарантия безопасности и где будет указано, что этот автобус - не транспортное средство, а аттракцион. А вот есть ли у нас такие сертификационные центры - вопрос. А все эти подразделения ДВД - вопрос уже вторичный.
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§ лимон
Re: Автобус тронулся, бардак останется
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что мешало сделать автобус на электротяге?
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§ marusya
Re: Автобус тронулся, бардак останется
marusya


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну в любом случае надо было сначала получить разрешение на изготовление, если он считает что это аттракцион!!!! На каждый аттракцион должен быть паспорт от производителя, с указанием чего он собран, какие агрегаты стоят, какой материал используется. тем более сейчас писали про техрегламент ЕАЭС по которомы все аттракционы должны иметь сертификаты(по технике безопасности)
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§ marusya
Re: Автобус тронулся, бардак останется
marusya


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 16.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и опять же по поводу их размещения в сити-центре, есть же у некоторых киосков документы, значит им их выдали, заключили договора, значит и с другими предпринимателями они должны быть, или у нас в городе одним закон писан, а другим нет???? Также и на велосипеды и веломобили можно заключить договора по аренде земли, через известную СПК"Тобол", через аукцион.... было бы желание.... наверное чиновникам не хочется с этим возиться.... Или предприниматели понимают что им никто не даст там стоять, потому что и так много жалоб, что они там мешаются!!!!
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§ Victor Yang
Автобус тронулся, бардак останется
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
marusya:
Ну в любом случае надо было сначала получить разрешение на изготовление, если он считает что это аттракцион

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775772&topic_id=35271&forumid=1#775772

Это безусловно. И штата в три человека для такого производства - явно мало. Подозреваю, что "автобус" собран "на коленке", без всякой конструкторской документации. Естественно, никакого ОТК там и в помине нет. Уже писал про борты на втором этаже - они там низкие - и ребенок запросто может выпасть.
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§ MedVed820607
Автобус тронулся, бардак останется
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 16.08.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Естественно, никакого ОТК там и в помине нет. Уже писал про борты на втором этаже - они там низкие - и ребенок запросто может выпасть.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775775&topic_id=35271&forumid=1#775775

И как следствие никаких атракционов делать они не будут. Т.к. наличие ОТК, испытателей и пр, + сертификация взвинтит себестоимость в итоге никто покупать не захочет.
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§ marusya
Re: Автобус тронулся, бардак останется
marusya


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 16.08.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:

Цитата:
MedVed820607:
Подозреваю, что "автобус" собран "на коленке", без всякой конструкторской документации. Естественно, никакого ОТК там и в помине нет. Уже писал про борты на втором этаже - они там низкие - и ребенок запросто может выпасть.
А для нашего города видимо власти считают что пойдет, когда надо им и букву закона найдут и экскаватор наймут. Будут ждать пока не случится происшествия (дай бог конечно чтоб обошлось всё без них)
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§ Universer
Re: Автобус тронулся, бардак останется
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 16.08.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прежде чем собирать такие автобусы за 3 миллиона дендрофекальным методом, нужно было изучить законодательную базу? Нет?
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§ Victor Yang
Автобус тронулся, бардак останется
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
как следствие никаких атракционов делать они не будут. Т.к. наличие ОТК, испытателей и пр, + сертификация взвинтит себестоимость

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775778&topic_id=35271&forumid=1&1534404827

Это уже будет зависеть от производительности и применяемых технологий. Конечно, 4 автобуса в год себя не окупят. Тут нужно в бОльших масштабах мыслить. Но и капиталовложения будут совсем другими.
А безопасность - она выше чем прибыль отдельного, пусть даже талантливого, предпринимателя.
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§ Сергей_я
Re: Автобус тронулся, бардак останется
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2542
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
Ну прежде чем собирать такие автобусы за 3 миллиона дендрофекальным методом, нужно было изучить законодательную базу? Нет?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=630&storyid=24588#775779

нет, посмотрел в других городах. Раз им можно значит и мне тоже можно. Вот и вся логика.
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