NG.kz Москва! Как много в этом звуке...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:47 И дело не в той высокой оценке, которую дали официальные представители ФИФА организации мундиаля. Фантастическая атмосфера, царившая на улицах российской столицы, показала москвичам, что можно, не стесняясь, открыто восхищаться своим городом. Москву так часто ругают, что это вошло в привычку. А вот петь ей дифирамбы - давно никто не пел.

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