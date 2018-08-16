marusya Re: Автобус тронулся, бардак останется #7





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 10.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:04 Ну и опять же по поводу их размещения в сити-центре, есть же у некоторых киосков документы, значит им их выдали, заключили договора, значит и с другими предпринимателями они должны быть, или у нас в городе одним закон писан, а другим нет???? Также и на велосипеды и веломобили можно заключить договора по аренде земли, через известную СПК"Тобол", через аукцион.... было бы желание.... наверное чиновникам не хочется с этим возиться.... Или предприниматели понимают что им никто не даст там стоять, потому что и так много жалоб, что они там мешаются!!!!