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§ NG.kz
Госмониторинг обеспечения комфортной среды для инвалидов выявил нарушения в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33432
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пример зданий в Костанае, владельцы которых были в этом году оштрафованы за нарушение ст. 83 КоАП РК, Асия Дощанова привела ЦУМ, аптеку № 59, стоматологический центр «Коктем». Установленные на этих объектах пандусы не соответствуют СНиП.

Асия Дощанова попросила инвалидов активнее отстаивать свои права
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§ Sniper
Re: Госмониторинг обеспечения комфортной среды для инвалидов...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сижу на первом ряду. Побыл полгода с нарушением опорно-двигательного аппарата. Властям можно было подсуетиться в обеспечением доступа инвалидов в учреждения и торговые помещения.
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§ MedVed820607
Re: Госмониторинг обеспечения комфортной среды для инвалидов...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 16.08.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос из зала: "А ГУ вы проверяете??? или на жалобы в сторону ГУ мораторий???". Мне кажется ГУ в первую очередь должны исполнять...
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