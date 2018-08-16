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§ NG.kz
Москва! Как много в этом звуке...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33432
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И дело не в той высокой оценке, которую дали официальные представители ФИФА организации мундиаля. Фантастическая атмосфера, царившая на улицах российской столицы, показала москвичам, что можно, не стесняясь, открыто восхищаться своим городом. Москву так часто ругают, что это вошло в привычку. А вот петь ей дифирамбы - давно никто не пел.
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§ 211
Re: Москва! Как много в этом звуке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Москву бы я поехал попутешествовать..
Давно мечтаю..
Москва и Питер..
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§ лимон
Re: Москва! Как много в этом звуке...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне на Останкинской телебашне понравилось, Красная площадь, Царицыно
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