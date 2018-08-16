На Ульяновском повороте поворачиваем направо. Сызрань в другую сторону, через трассу М5. Перебегаю и чуть не на ходу машу легковой, вписываюсь так и не остановившись даже на секунду. Так что как стопить на Сызранских поворотах в этом году описать не могу, я их едва успел разглядеть на бегу. До центра. До Монгоры. Район такой, а далее маршрутка, только до старой дороги. Масса машин. Но все местные. Нужно добраться до новой трассы. Появляется толстый человек из офиса и говорит тут бесполезно. Тут никто не возьмет. Стоит мешает стопить, рассказывая о том какие сейчас водители. Едва отвязываюсь, чтоб отошел в сторону. Ибо реально мешает, а время уже после обеда. Уезжаю все-таки на пригородном автобусе, но застопленном, до поселка в 8-10км.
Это еще не трасса, а старый выезд из Сызрани. Здесь обнаруживается кафе, которое когда-то стояло на трассе. Но трассу построили новую, а кафе осталось. Каждый день владелица кафе готовит еду в надежде, что дальнобойщики помнят про неё хоть некоторые и заедут по старой памяти. Порции большие, но как говорит сама хозяйка каждый день думаю, закрываться или нет. Почти никто не едет. Пообедав застопил машину до трассы, на трассе у заправки фуру до Волгограда. Проходную. Удачно. Потянулись за окном грузовика приволжские холмы в сторону Волгоргада. Медленно, но верно мы к темноте были в Волгограде. Челябинск — Волгоград за два ходовых дня по сильной жаре не самый плохой автостоп. Бронирую хостел прямо с заправки через Букинг, три километра пешком с окраины Волгограда делать не хочется, вызываю через приложение такси. И в полночь уставший заселяюсь. Как выяснилось из хостела совсем недавно съехали болельщики из Рейкьявика. Хостел новый и построенный под чемпионат. Я оказался один в 12 местном номере как король, а на ресепшене неожиданно обнаруживается одноклассник с которым не виделись кучу лет. Едет с семьёй к морю. Пока разбирался со стиркой, одноклассник исчез среди комнат, да и спать хотелось люто.
С утра комфортно встав в девятом часу и на трассу к Ростову. Где-то параллельно идет Волго-Донской канал который не виден. Смотрится это достаточно сюрреалистично, посреди поля пшеницы вдруг медленно ползет огромный морской корабль! Пока доставал фотоаппарат грузовик сделал поворот и фото не получилось.
Высаживаюсь в поселке с рыбным базарчиком и небольшой стоянкой. Жарко. Мало машин. Зависаю и уезжаю только минут через сорок с следующим грузовиком, но проходным за Ростов уже в Ленинградскую станицу Краснодырского края. Пейзажи вокруг все более выгоревшие и засушливые.
Иногда появляются тучи, но дождя они на выгоревшую землю пока не приносят.
И только когда мы выехали на М4 Небо разразилось ливнем. Кассы платного участка прошли под дождем.
Пересекли адм границу Краснодырского края. В первой станице грузовик уходит в сторону. Зависание не слишком долгое. Здесь уже поток на Крым. Вечер. Мерседес минивэн в отличном состоянии в ночную дорогу.
Объезжаем пробочные станицы с километровыми пробками. В одной из них подныривает местное чудо на жигулях и просит 500 рублей за проводку вокруг пробки. Кому пробки, а кому заработок! Водитель с пассажиром на переднем сидении поржали над местным бедолагой-бизнесменом, но достали ему 500 со смехом и поехали закоулками. Местный на жигулях в конце развернулся и начал искать новых желающих. А мы в темноте приближались к Крымскому мосту. Асфальт по мере приближения становился всё лучше и лучше, а дорога все более и более напоминала магистраль. Наконец мост. Ночью редкие попутные машины. Ничего кроме ярко освещенного полотна моста практически не видно. За его пределами кромешная тьма, ни кораблей ни воды. Да и отбойник высокий. Тут должно быть днем на фуре только хорошо ехать и много видно. За мостом идут частые стройки. Строится трасса крым. От Керчи до Севастополя новая дорога в четыре полосы. В час ночи приехали к конечной точки в центре Феодосии. Иду к пляжу. Который совсем рядом. Город уныло размазан по длинному берегу. И прямо на пляже ставлю посреди ночи палатку. Только охранник кафе посетовал, что течение. Вода ледяная 12 градусов. Все разъезжаются. Сезон пропал. На рассвете залез в пустынное море. Вода действительно ледяная чистая.
Завтрак в местном кафе и решаю на трассу. Сделал ошибку поперся пешком вместо такси. Трасса уже отпрыгнула от города и идти пришлось по жаре почти час. Далее завис. И машины потоком сплошным и скорость низкая. Но никак вообще. Жара лютая. Наконец уезжаю на грузовичке с пятиместной кабиной. До поворота на Коктебель. И почти сразу застопилась легковая до Коктебеля! В нем бухта и вода будет теплая.
Коктебель полон людей в отличии от полувымершей Феодосии с пустыми пляжами. Коктебель это легенда! Коктебель это мечта, Коктебель это нудистские пляжи. Коктебель - это страна Коктебель! Знаменитая надпись на интересном коктебельском пляже: Я проснулся — нет вина, Да к тому ж в чужой постели. Значит — точно с "бодуна", Значит — точно в Коктебеле.
Рок кафе Калипсо. Приличное заведение у нудистского пляжа.
Все остальные пляжи обросли шалманными забегаловками.
Впрочем иногда заведения встречаются оформленные с чувством юмора!
Напрягаю Букинг. Выбираю самое цивильное место в большом комплексе ЯКОРЬ. Лучше бы я этого не делал. Реально намного лучше было бы встать в палаточном городке. Якорь оказался жутким укросовковищем с тупой охраной, охранявшей ворота на окраине Коктебеля от посетителей. Охраннику пришлось показывать письмо с Букинга о бронировании, но крымское чудо-юдо наворотник отпоровший недавно украинские шевроны охранника, изрекло, что Букинг у них не работает. Забавно, что при этом у меня открыто и приложение и подтверждение. Но логика охранного наворотника своебразна. Пришлось побеспокоить по телефону его начальство в Симферополе, чтоб ленивое чудо на воротах перестало держать клиента на солнцепёке и данные ворота наконец открыло и пропустило внутрь. Связи между стойкой внутри и охраны не оказалось. Однако как оказалось можно это сделать через начальство в Симферополе. Охранник недовольным от того, что его оторвали от охраны стратегических ворот, ленивым умирающем лебедем пошел сопровождать внутрь, чего-то лепетая в оправдание. Времени на созвон с Симферополем и проход ушло куча. Если вам в Крыму покажется, что местные очень медленно ходят и соображают, это на самом деле не так. Если они не кажутся абсолютно мертвыми, и шевелятся, то по их мнению они очень быстро работают. Они так живут давно. Им торопиться некуда было при хохлах, не желают они и сейчас. Местные таксисты еще более ленивы. До этого спрашивал развалившегося в своем такси тюленя, на предмет доехать до Якоря с рюкзаком. Таксист лениво хотел 200. За пять минут по поселку на километр пути. На упоминание, что подобное у любого сервиса типа Убер или Гетт будет явно меньше сотни. Ехать вообще не захотел, ну типа вы и так тогда дойдете. Собственно и не собирался. Было просто интересно с экземлпяром поговорить. Якорь стратегической воротности оказался пустым огромным комплексом в квартал размером. Внутри укросовок в самых ярких проявлениях. Номер на 5 этпже панелюхи видавшей виды самой дешевой гостинки из прошлого. Внутри ужасающие две кровати, узкие как лавочки с матрасом на котором нужно держать равновесие, чтоб не упасть. В окне торчал убожественный оконный кондиционер Самсунг, со сломанным управлением и жутко грохочущий как заезженный трактор. При его выключении жаркие панельные стены быстро превращали номер в печку. В санузле некое подобие выложенного дешевым кафелем душа с подтекающим дешманским смесителем. Украшал номер телевизор с круглым кинескопом времен первого исторического появления маленьких импортных телевизоров. Изюминкой этажа были лифты. Ушлые хохлы их модернизировали, так как постояльцы видимо взяли привычку вызывать оба лифта разом и садиться в тот, который приезжал первым. Хохлы сделали кнопку лифта без фиксации и лифт теперь переставал ехать если кнопку вызова отпустить. Об этом оповещало тут же приклеенное объявление. Теперь то уж точно никто не сможет два одновременно лифта пригнать и потратить их электроэнергию. В довершении в номере обнаружился неисправный замок входной двери. Селитесь в официальных базах Крыма. Весь набор чудесатого наследия Украины будет в вашем распоряжении! Но меня ждали пляжи Коктебеля, его виды, теплая бухта. Где я до вечера наслаждался морем. Утром помня чудесатых местных таксистов вызвал прямо с этого убогого Якоря фирменное такси до трассы. Ожидания совсем не обманули. Оказался по заказу жадный ленивый таксист желающий много денег и при этом не ездить вообще. Эдакий стандартный крымский сервис. Благо ценник был заранее обговорен с диспетчером. По пути к трассе выслушал как мы плохо тут стали жить, да в Симферополь мы вообще не поедем даже за две тысячи с его пробками. Пожелал ему достойных клиентов, и устроился на повороте. Сначала легковая совсем недалеко. А далее с поворота увидела автобус с военными номерами. Внутри оказался военный оркестр! Так я позитивно с музыкантами, барабанами, виолончелями и прочими инструментами быстро доехал до окраин Симферополя, куда ленивый Коктебельский таксист не ездит за 2 тысячи. Высадившись глазам своим не поверил. Музыканты перед городом остановились отдохнуть и очень удачно прямо рядом росло огромное дерево с спелыми прекрасными абрикосами. Абсолютно никому не нужными. Хоть десять ведер можно было собрать, если бы была стремянка. Вдоволь наевшись двинулся к остановке городского Симферопольского автобуса.
В Симферополе автобус и троллейбус помогли его пробить насквозь за примерно час. На выезде распрекрасно и быстро застопилась машина до Бахчисарая. Там я сделал глупость и ушел на спуск по объездной вместо того чтоб стопить на неудобном повороте. Пройти пришлось два километра. Но вознагражден был застпопленным автобусом, который шел прямо к песчанному пляжу в 20 км севернее Севастополя. Хорошо поплескавшись в теплом море, вышел на остановку. И просто на обычном автобусе за денежку уехал к катеру, который с Северной части Севастополя курсирует через бухту прямо в центр. Внутри катера фото кликабельно, как и большинство остальных фото.
Вид из пассажирского катера идущего по бухте Севастополя
Катер приходит в самый центр, практически к знаменитой колонаде
До символа города меньше двух минут пешком.
Чувство юмора в Севастополе хорошее.
Севастополь намного позитивнее остальной части Крыма, здесь в каждом камне история, цивилизация, город. Я не могу никаким разумом понять людей снимающих сараи в деревне у моря. Я их физически не понимаю. Ещё терпеть не могу городки с пляжами полностью застроенными шалманами из которых до середины ночи воет самая тупая попса складваясь с каждого шалмана суммрно в дикую какафонию звуков на пляже. Это не просто ужасно, это отвратительно! Наша мечта о Байкале не получилась в этом году, встретились теперь здесь на Фиоленте. В 15 минутах пешком от красивейших обрывов мыса Фиолент. Здесь нет больших пляжей. Здесь крутые лестницы вниз по 800 ступеней к маленьким пляжам среди скал. Но здесь красиво. И это Севастополь. Он захватывает и сюда возвращаются. К этим улочкам среди бухт, К этим скалам Фиолента. Балаклавской бухте, кораблям.
Катер пришвартовывается прямо к пляжу. И увозит людей в Балаклаву. После дня на пляже это намного легче, чем взбираться по лестнице на поторы сотни метров вверх в район Фиолента.
Приехал в гости к части нашей неудавшейся экспедиции на Байкал и Хамар-Дабан. Олеся, Переехавшая из Питера с высшим музыкальным образованием в Севастополь смогла в этом году снять верх дачного коттеджа на Фиоленте. В месяц 10 тыс. Заработать десятку в Севастополе очень трудно. В культуре нереально. Здесь выделяют бешеные деньги на мосты, дороги и военку, Но люди оказываются забыты полностью и выживают как могут. Можно почитать крамского блогера Горного. В очень многом он прав в отношении чиновничества и жизни людей в современном Крыму. Так часть нашей группы променяла Байкал на Крым, собравшись на несколько дней в Севастополе. Поддержали Олесю и вместе весело бродили с рюкзаками по местным достопримечательностям.
Отправлемся к храму Солнца в горах. Это место недавно стало популярным у эзотериков, ездивших на Аркаим и Молебку. Загадочное творение природы или титанов.
Тропа через темный лес поднимается на гору, с которой далеко видно море, а с другой стороны в лесу стоит мегалитическое сооружение. Место силы. Несколько острых скал стоят по кругу как лучи солнца, а в середине круглая гора. Сначала разглядываем с соедней горы, а затем забираемся на сам алтарь Храма Солнца. Встречаем местных эзотериков, хорошо знающих гору и долго медитируем в центре. Невероятные ощущения.
Решаю променять один из дней дороги на ещё один день в Севасе и разглядываю за 4 тыс билет на ночной рейс в Шереметьево.
А за одно получится увидеть новый аэропорт в Крыму, который некоторые пророчат чуть ли не в восьмое чудо света. Утром выхожу на перекресток Фиолента и вместо автобуса уезжаю привычным способом до развилки на Ялту. С этой развилки можно уехать и на Симферополь к аэропорту и на Ялту. Решаю в Ялту. Город перенаселен, абсолютно перегружен машинами, которые не могут разъехаться на кривых улицах. Пляжи по ощущениям просто задавлены выстроенными шалманными заведениями настолько сильно, что иногда остается только узкий проход стенка и несколько метров гальки пляжа до воды. Несколько раз за день меняю пляжи. Не впечатляет купаться в мешке бетона. Наконец выбираюсь на верх и каким-то чутьем выхожу на троллейбусную станцию самого длинного троллейбусного маршрута в мире. Троллейбус новый, по расписанию уже должен 5 минут назад уехать. Но он стоит по непонятной причине и только когда я беру в кассе билет и вхожу в салон он дергается и немедленно выезжает. Вспомнилось что Храм Солнца нас очень позитивно встретил! В салоне всего человек десять, а далее станет еще меньше. Скорость у междугороднего троллейбуса большая. Мощные моторы буквально ощущаются разгоняющие с легковыми ускорениями огромную машину. Неожиданно на монтиторе троллейбуса появляется волк из "Ну погоди" бегущий за троллейбусом! Опять эзотерический храм солнца вспомнился!
В схеме движения есть аэропорт, но сейчас этот туда не едет. Виды моря и гор из троллейбуса интересны.
В Симферополе пересел на местный автобус. Который оказался полным под завязку и проехав полпути встал намертво. Оказался на газе и газ закончился. Минут 15 ждали следующий. Попутно, расспрашивая про то как попасть в новый аэропорт, познакомился с местной девушкой с символикой турфирмы на футболке. Она туда и ехала но работать и весело рассказала про аэропорт. У нас оказались одинаковые рюкзаки из Праги. И девушка ходит в горы с друзьями. В итоге мой газ, который нельзя в самолет и нужно сдавать в аэропорту, был подарен девушке, вместе с кофе, который частично рассыпался в пакете с баллоном, но думаю можно отмыть, а баллон с запахом кофе более интересен! Так наконец доехали в перегруженном автобусе до Аэропорта и вошли в него вместе.
Да это живая стена, да каждое растение живое и поливается! А еще множество зон для отдыха и ожидания, можно сидеть, лежать, качаться, валяться, ходить на огромный балкон и смотреть на самолеты. А можно найти общественный комп и зайти с него на сайт Нашей газеты.
Местные вылетающие даже не догадывались о сущности системного блока и уныло стояли в очереди в гейт №14, наверное боясь не первыми зайти в самолет, или что он улетит. В это время я спокойно болтался в гамаке, комп для пассенджеров обнаружил не сразу, иначе часть этого рассказа уже бы начал еще перед вылетом.
Рано утром наш большой Боинг 767 ждала посадка в Шереметьево. Забавно, что в очереди на посадку мы кружили в районе Сергиева посада полчаса, затем сели на полосе близкой к новому международному терминалу, потом нас автобус вез вокруг всего аэропорта, размером с город. И потом я опять на микрометро под полосами для посадки переехал и выходил через международный терминал, чтоб не ехать на аэроэкспрессе, а уехать привычным путем на Лобню. Все эти движения вместе с кругами на севере области и получением багажа с двухкратными объездами аэропорта заняли больше времени, чем сам полет. Меня ждала работа в городе науки. В Наукограде Дубна.
Спасибо Серый, за позитивное утреннее чтиво! Это пять, как и само путешествие. Один вопрос. За сколько дней в него уложился? Хотя нет, два вопроса. Еще интересует щекотливая сторона этого автостоп движения, финансовая. Во сколько рубликов уложился?
Обликоморале: Один вопрос. За сколько дней в него уложился?
1 июля из Москвы, вечером матч в Н. Новгороде. 2. Нижний - Уфа (не доехал ровно сто км.) 3. Уфа полдня и до середины Уральских гор Два дня на Урале по горам. один день: Урал - Кустанай Далее Кустанай - Челябинск день неспешно и вечер по Челябе Челябинск - Тольятти. Тольятти - Волгоград. Волгоград - Феодосия Крым.
Остальное по Крыму.
Автостопом бесплатно за исключением того, что иногда на такси и автобусах подбрасывался за деньги на короткие расстояния к трассе. Но один раз по Крыму жадный хохол очень хотел 80 рублей. Я ему дал. Очень интересный экземпляр был. Прямо таки музейный. Жалко его было не послушать!
А ещё катер забыл в Севастополе в бухте за 32 рубля!
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