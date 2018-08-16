Серый волк Жаркое лето 2018 #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9623

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:08 На Ульяновском повороте поворачиваем направо.

Сызрань в другую сторону, через трассу М5.

Перебегаю и чуть не на ходу машу легковой, вписываюсь так и не остановившись даже на секунду. Так что как стопить на Сызранских поворотах в этом году описать не могу, я их едва успел разглядеть на бегу.

До центра. До Монгоры. Район такой, а далее маршрутка, только до старой дороги. Масса машин. Но все местные. Нужно добраться до новой трассы. Появляется толстый человек из офиса и говорит тут бесполезно. Тут никто не возьмет. Стоит мешает стопить, рассказывая о том какие сейчас водители. Едва отвязываюсь, чтоб отошел в сторону. Ибо реально мешает, а время уже после обеда. Уезжаю все-таки на пригородном автобусе, но застопленном, до поселка в 8-10км.



Это еще не трасса, а старый выезд из Сызрани. Здесь обнаруживается кафе, которое когда-то стояло на трассе. Но трассу построили новую, а кафе осталось. Каждый день владелица кафе готовит еду в надежде, что дальнобойщики помнят про неё хоть некоторые и заедут по старой памяти. Порции большие, но как говорит сама хозяйка каждый день думаю, закрываться или нет. Почти никто не едет.

Пообедав застопил машину до трассы, на трассе у заправки фуру до Волгограда. Проходную. Удачно.

Потянулись за окном грузовика приволжские холмы в сторону Волгоргада.



Медленно, но верно мы к темноте были в Волгограде. Челябинск — Волгоград за два ходовых дня по сильной жаре не самый плохой автостоп.

Бронирую хостел прямо с заправки через Букинг, три километра пешком с окраины Волгограда делать не хочется, вызываю через приложение такси. И в полночь уставший заселяюсь. Как выяснилось из хостела совсем недавно съехали болельщики из Рейкьявика. Хостел новый и построенный под чемпионат. Я оказался один в 12 местном номере как король, а на ресепшене неожиданно обнаруживается одноклассник с которым не виделись кучу лет. Едет с семьёй к морю. Пока разбирался со стиркой, одноклассник исчез среди комнат, да и спать хотелось люто.



С утра комфортно встав в девятом часу и на трассу к Ростову. Где-то параллельно идет Волго-Донской канал который не виден. Смотрится это достаточно сюрреалистично, посреди поля пшеницы вдруг медленно ползет огромный морской корабль! Пока доставал фотоаппарат грузовик сделал поворот и фото не получилось.



Высаживаюсь в поселке с рыбным базарчиком и небольшой стоянкой. Жарко. Мало машин. Зависаю и уезжаю только минут через сорок с следующим грузовиком, но проходным за Ростов уже в Ленинградскую станицу Краснодырского края.

Пейзажи вокруг все более выгоревшие и засушливые.





Иногда появляются тучи, но дождя они на выгоревшую землю пока не приносят.





И только когда мы выехали на М4 Небо разразилось ливнем.



Кассы платного участка прошли под дождем.



Пересекли адм границу Краснодырского края. В первой станице грузовик уходит в сторону. Зависание не слишком долгое. Здесь уже поток на Крым. Вечер. Мерседес минивэн в отличном состоянии в ночную дорогу.



Объезжаем пробочные станицы с километровыми пробками. В одной из них подныривает местное чудо на жигулях и просит 500 рублей за проводку вокруг пробки. Кому пробки, а кому заработок! Водитель с пассажиром на переднем сидении поржали над местным бедолагой-бизнесменом, но достали ему 500 со смехом и поехали закоулками. Местный на жигулях в конце развернулся и начал искать новых желающих.

А мы в темноте приближались к Крымскому мосту. Асфальт по мере приближения становился всё лучше и лучше, а дорога все более и более напоминала магистраль.

Наконец мост. Ночью редкие попутные машины. Ничего кроме ярко освещенного полотна моста практически не видно. За его пределами кромешная тьма, ни кораблей ни воды. Да и отбойник высокий. Тут должно быть днем на фуре только хорошо ехать и много видно. За мостом идут частые стройки. Строится трасса крым. От Керчи до Севастополя новая дорога в четыре полосы.

В час ночи приехали к конечной точки в центре Феодосии. Иду к пляжу. Который совсем рядом. Город уныло размазан по длинному берегу. И прямо на пляже ставлю посреди ночи палатку. Только охранник кафе посетовал, что течение. Вода ледяная 12 градусов. Все разъезжаются. Сезон пропал. На рассвете залез в пустынное море. Вода действительно ледяная чистая.





Завтрак в местном кафе и решаю на трассу. Сделал ошибку поперся пешком вместо такси. Трасса уже отпрыгнула от города и идти пришлось по жаре почти час. Далее завис. И машины потоком сплошным и скорость низкая. Но никак вообще. Жара лютая. Наконец уезжаю на грузовичке с пятиместной кабиной. До поворота на Коктебель. И почти сразу застопилась легковая до Коктебеля! В нем бухта и вода будет теплая.