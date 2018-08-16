Серый волк Жаркое лето 2018 #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9619

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:10 К Кустанаю

Утром спал в волю.

Первая встреченная машина через минуту после выхода на улицу меня увезла к старой дороге на Юрюзань. С поворота увезла вторая, а третья уже прямо в Челябу. В Че решил не заезжать, а скататься в Казахстан, где как говорят обитают чудесные акимы, главной целью которых развлекать туристов разными клоунадами.

Поворот с М5 на Южноуральск оказался расковырян и закрыт, нужно было против шерсти переть с выезда. И пересекать поток с Ебурга. Ни одного даже намека на знак дорожных работ. Движение против шерсти на развязке смотрится дико. Чудеса начинаются уже заранее! Спускаюсь с развязки, стоплю. Застпопился МАЗ, с которым до Еманжелинска можно было доехать.



По дороге никак не решавшийся хорошо пойти дождь наконец завязался, на высадке в Еманжелинске полил стеной проливного ливня. К хорошим достопримечательностям путь обязан быть трудным! Бегом добежал до кафе и час обедал, глядя на разгул стихии. Вдруг на трассе останавлиеватся микроавтобус с надписью «Костанай». Бегу к нему. Оказалось это комфортный фольксваген Бус, работающий в такси и идущий в Кустанай с свободным передним местом.



В пассажирском салоне полностью его занимая разместилась семья. Мама и три ребенка, младшему из которых около годика. Откуда-то с северного Кавказа. Водитель попросил за комфорт 1000 рублей, зачем-то договорился на 800 и поехали. Наверное меня надпись подкупила «Костанай». Мы потом на границах стояли больше, чем ехали.



Намного позитивнее было доехать автостопом до границы, перейти пешком или вписаться в первые машины. Можно было сократить путь на солидное количество часов.

Въезд в Кустанай выглядит эдакой непонятной пыльноватой субстанцией, ущербно освещенной разномастными фонарями, которые светят как попало, или вообще не светят, а местами отсутствуют полностью. Вместо того, чтоб покинуть на Гагарина машину и пешком дойти до центра, решаю остаться, и помочь семье с кучей сумок и малышей.

Едут куда-то на Абая, мамаша называет адрес: «за мечетью, недалеко». Но номер дома как раз говорит обратное, что это далеко и вероятно в самом конце Абая. И вот тут начался интересный экскурс по ночному кокостанаю. Половина улиц оказалась перековыряна полностью, другие без асфальта. Освещение с тех мест куда не ступит нога Назарбаева исчезло как класс и город был похож на заброшенную большую деревню. По Абая проехать вообще не получилось. Объезды с ободранным асфальтом желали растерзать нежный фольксваген. Лермонтова с давно заброшенным ремонтом. Алтынсарина с начатым но заброшенным. Нам нужно к старой рембыттехнике в дебри.

Наконец удалось в темноте заехать испетляв и нарушив кучу раз с обратной стороны по ремонтируемым улицам и точно не одной. И кое-где прорваться по останкам тротуаров. Чуть не вляпались в огромный пень, который раскорчевали и бросили в темноте прямо посреди дороги, объехали ямы и кое как приехали к адресу.

Назад поездка по заброшенному темному городу была не менее экзотическоой и похожей на поиски в лабиринте темной заброшенности. Не знаю будут ли рады жители ремонту, если он закончится в светлом будущем, но пока все выглядит как нашествие дикого Мамая на бульдозерах и экскаваторах, в котором темная сила сражалась с деревьями, машинами, пешеходами и уличным освещением, подобно тому как известный Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Вот бы тому Дону Кихоту экскаваторы чтоб поковыряться!

Впрочем при движении назад, как только наш вырвавшийся из темных дебрей фольксваген выехал туда где нога и взор Назарбаева могут появиться всё чудеснейшим образом становилось расчудесно окрашено в аляповатые сочетания и даже освещено городским освещением. А то уже успел подумать, что вирус аркалычивания городов неожиданно добрался и всё похомячил повсеместно.



Утром отправился посмотреть на великие достопримечательности!



Тем более что из всех утюгов и наглядной агитации светилось, и бросалось, что сегодня великий праздник день рождения Астаны, который зачем-то праздновался не в Астане. Я совсем недавно 25 мая был на Дне города в Питере. Это был отличный праздник города с БГ, Алисой, и лучшими вещами русского рока на каждой улице. Но его почему-то помнится не отмечали например в Твери или Москве. Но здесь своеобразное как оказалось не только понимание ремонтов, но и дня города!



Парк, улицы, чудаковатой расцветки плитка, цвета испортившегося мяса. Местами чувствуется шедевральность замысла и размах красок, но иногда у исполнителей цифровизации интерфейсы сильно не сходились.





Впрочем они думаю от этого не расстроились.





А вот многим наверное очень захотелось увидеть тех интересных людей, которые это делают.

После посещения Иремеля как известно любые желания исполняются.

Ну во всяком случае именно это прямо мгновенно исполнилось. Рядом неожиданно материализовались замечательные исполнители весёлых красок тротуарной плитки и может быть даже голубых деталей на феерической раскрашке - городской башне, успевшей недавно побывать ещё и розовой.







Надпись на спине тети с говорящей спиной была весьма выразительна.





Не знаю почему там буква Л страшно похожа на П. Наверное это все следствие длительного творческого поиска путей реконстукции Лермонтова и Абая, Хотя возможно это всё высокохудожествевнная плитка с чудесными интерфейсами



Все эти по мановению Иремеля появившиеся плиткодвижения тазажопов с важным видом обходил очень черный кот.

