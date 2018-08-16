Жаркое лето 2018 года ворвалось на улицы городов духотой и дождями, расстроенными планами покорить Хамар-Дабан и помедитировать посреди Байкала на Шаманке. Деревья Ботанического этим жарким летом оказались в зное и перенасыщенном влагой воздухе, Лес ТСХА под густым сводом крон обдаёт душной вязкостью, Покровское-Стрешнево покрывшееся сетью велодорожек между расковырянных водоёмов дышит может чуть легче. Лучше всего в Серебряном бору, он лесной остров на западе среди чистой воды. На севере в влажной душной мгле лежит Дубна с тяжелыми влажными лесами и водными пространствами у которых температура воздуха ниже, но вязкая почти стопроцентная влажность июльского воздуха.
Далеко на востоке в пяти часовых поясах лежит прохладный Байкал и манящие хребты Хамар-Дабана. Трачу 5 драгоценных дней отпуска в попытках собрать группу. Но ничего не получается. У желающих обнаруживается съемное жильё, которое нельзя бросать, или желание срочно на жильё заработать. Ещё некстати неожиданно упавшие в стране чудовищных процентов ставки ипотеки. Домашние коты, собаки, дети, грядки. Работы, работы, работы.
1 июля, Пасмурно, душно, хотя и не совсем утро, Вышел поздно и вместо утренний исходящий поток явно уже уехал. Добираюсь на Метро до станции Шоссе Энтузиастов и прямо от метро с рюкзаком отойдя на 100 метров начинаю стопить, прямо в Москве. Начинается небольшой дождь, Использовал штатный рейн-ковер рюкзака и вписываюсь в городской автобус, до любой заправки, чтоб стоять под крышей. Через пару километров дождь нехотя принял размеры отдельных капель. Снова на дорогу. Первая машина застоплена, легковая, всего на 20 км от Москвы, дальних нет. На ней пересекаю МКАД и начинаются первые километры трассы М7 в сторону Нижнего Новгорода. На удалении двух десятков км обнаруживается удобная позиция и стараюсь активнее работать по регионам на номерах, если вижу желанные с трассы М7 номера 52, 21, 16, ну и 33. Владимирская здесь будет полезна. Два раза отправляю дальше местных недотёп, сворачивающих через 2 км и остановившихся подвезти туриста с походным рюкзаком на 75 литров. Наконец удача, 21 регион, Чувашия. Легковая, в Нижний.
Владимир мы объезжаем почти без заторов на трассе, хотя на встречке они ощутимые. Водитель интеллигентный городской житель Нижнего родом из Чувашии. Номера Чувашии, 21 . По дороге видим явного жителя Чувашии. Не знаю какой интуицией я это сразу почуял, как и водитель, впрочем данный житель, помогая нам его идентифицировать, очень активно махал увидев 21 регион на номерах. Останавливаемся. Подошедший «автостопщик» произнес фразу: «чаваш буль-буль?». В переводе это обозначает: «говрите ли вы на Чувашском». Водитель хорошо говорил на русском, понимал чувашский и немного говорил на нем. В итоге местный человек, едущий автостопом и совершенно не говорящий на русском договорились и мы поехали далее втроем.
Вот так можно говоря только на родном языке прекрасно ездить автостопом. Периодически нам всем встречаются индивиды, которые подвозя убедительнее Папы Римского рассказывают, что автостоп не существует, и никто тебя не увезёт, и вообще это невозможно! Причем рассказывает это несколько раз намотавшим экваторы на свой автостопный стаж. А тут человек совсем не знающий русского вполне может передвигаться от Москвы на хороший ходовой день автостопа без автостопной экипировки, технологий, приложений, и без знания учебников по автостопу и даже языка чтоб прочитать и общаться, интуитивно выбирая правильные позиции и технологии!
Около 16 часов въезжаем в Нижний Новгород. Находим нашему попутчику машину через приложение следующую в Чебоксары, оставляем его на заправке и объясняем водителю где забрать. Я выхожу через квартал. Не стал под вечер пытаться уехать на Казань. Захотелось по жаре ехать размеренно. И Нижний Новгород посмотреть. Вблизи автобусная остановка. Через приложение видно, что все хостелы заняты. В городе идет Чемпионат мира по футболу. Сегодня первое июля и играют хорваты с датчанами. Пока я ещё на вторых планах думал о ночлеге и вписке разными способами, нужно в первую очередь попасть в центр. И попытался спросить местных жителей на остановке, на что у местных нижегородских сусаниных остановочного разлива единого ответа не нашлось и каждый советовал свой автобус. Но все решилось само. Подкатил новый автобус с символикой футбола и чемпионата, с надписью Шатл. Сразу ощутил что это бесплатный шатл для болельщиков, а вечером сегодня матч. Немедленно запрыгнул в открытую дверь под назойливое кудахтанье местных жителей, что низзя, совсем нельзя, это не то, вам нужно сто с чертями кайой-то номер, и туда нельзя... В автобусе в отличии от местных развалин транспортных останков, работал кондиционер. Он был идеально новый, Бесплатный и уютный. В салоне было всего четыре болельщика, явно из Хорватии. Через две остановки следующего экспрессом шатла болельщики прибывали. К моменту его хорошего заполнения и въезду в КПП Фанзоны я успел перезнакомиться с датчанами и хорватами.
Выяснилось что у хорватов найдется свободное место в хостеле прямо в двух домах от нового стадиона, на Стрелке. Это внутри охраняемой фанзоны и центальнее к стадиону не бывает! На въезде в Фанзону к автобусу пожаловали менты проверить фан-ID карты пассажиров. Хорваты мгновенно организовали довольно толстый троллинг полицаев и они вышли из автобуса как пристрамленные пудели так и не проверив карты. Хорватские болельщики достаточно точно определили что делать и отлично знали, что у мусоров приказ не провоцировать иностранных без дела. Так я оказался прямо в ФАН-зоне.
Мало того прошел с рюком мимо целой армии стражей порядка стоящих вдоль дорог послушными сусликами. Благополучно кинул рюкзак в квартире трехкомнатной малоэтажной сталинки, наспех отремонтированной, и переделанной под хостел. Жильё хорватов оказалось не просто близко от стадиона, а просто в трех минутах от его стен. Реально второй дом. А люди селились в пригороде, ибо приехало очень много.
Самое интересное происходило на улицах. К стадиону стекались по специально огороженным улицам потоки наряженных и орущих болельщиков. (Некоторые интересные фото увеличиваются по клику)
У стадиона их встречали волонтеры.
Все магазины за очень редким исключением оказались закрыты и отгорожены сусликообразными столбиками из расставленных полицаев и заборов. Иногда их интересно было разглядывать, но волонтеры были конечно позитивнее.
Несколько раз дал пятюню самым симпатичным девушкам-волонтерам. И сделал массу снимков.
Но на стадион попасть так и не получилось. На входе стояли сканирующие целые комплексы из масс металла, рычагов, рогатин, вращающихся турникетов, в которые с трудом втискивался один проходящий и затем конструкция после скана и контроля контролерами проворачивалась. На границе во многих странах существенно проще.
Едва начался матч стадион заревел всеми трибунами. Это как раз в начале забили гол. Я сначала предпринял попытку пробиться к Волге, или Оке. Но полицеское сумасшествие перегородило весь полуостров заборами полностью и беспросветно. А то вдруг рыбы из воды захотят на стадион или враги пройдут под дну пешком? Затем с компанией страждущих пробовали найти хоть одно действующее кафе, и обошли ради этого целый час по фанзоне между живых и железных полицейских заборов, все говорили что вот там дальше, эдак у семёрки кто-то слышал про кафе, но оно так и не отыскалось на просторах этого полицейского маразма.
Закрыты оказались даже такие монстры как Метро и Декатлон. Станция метро Стрелка была конечно недоступна. Интересно было себя ощущать в отличии от местных жителей эдаким охраняемым целой армией остолопов инопланетянином в хорошо охраняемой инопланетной резиденции. Но кадры в поиске отыскались весьма эффектные. Матч длился дополнительный тайм. Но за это время ничего работающего найти не удалось. Наконец хорваты радостные пошли с стадиона! Как раз стало понятно, что следующий их матч будет с Россией. Данию они обыграли.
Вместе с выигрышем хорватов, я получил в хостеле ощущение хорошего диковатого хорватского праздника до начала третьего ночи!
Утром было не до сборов в 7 утра и логичной выброски по пустому городу к трассе. Покинул хостел в 9 утра. Уже ощущалась не утренняя прохлада, а начало жары. Вызвал такси на окраину. Таксист с одной стороны жадно хотел большие деньги, с другой показал лучшие улицы города. Нижний очень протяженный в сторону выезда на трассу к Казани. Показался не меньше Москвы. Привёз Таксист всеж на плохую позицию. Дальше хотел везти за очень большие деньги, хотя его услуги стоили сильно дороже любого интернет-такси. Сущность автостопа таксисту была незнакома, уровень его развития размещался между очень дикий и полудикий. Почему я не воспользовался местным бесплатным шатлом я не знаю! Через квартал надо мной смеялся местный Ленин.
Позицию сменил на автобусе, потом на местной машине застопленной на пару км. Затем до ближайшего города, затем ещё одна до развилки. И уже на пустынной трассе, вблизи Лукойла, начал выбирать дальние. И удача появилась. Семерка Жигулей, но проходная! Аж почти до УФЫ. Трасса М7 будет пред нами на всем её протяжении целый день. Останавливаемся обедать в дебрях дорог. Мимо кафе бродят две жалкие курицы и напыщенный петух. Делаю фото пейзажа с крупным планом петуха и отправляю через соцсети коллегам и потенциальным несостоявшимся исследователям Байкала. Все дружно в ответ поинтересовались не съели ли мы петуха
Цены в придорожных кафе в 2018 году выросли. Но почти везде теперь можно заплатить кредиткой и не париться за расход налички. Эта вездесущая доступность легкой оплаты в конце отпуска сыграет интересную шутку. На ней мы объедем Казань, с её казанскими проститутками в купальниках на объездной, и футболом внутри. Объедем Челны, жаркий день сменится вечером, а потом и ночью. А мы будем всё ехать и ехать.
Уже в час ночи по московскому Жигули свернут с трассы в Дюртюли, а я зашел в ближайшее кафе. У входа в кафе привязался местный житель, допытывающийся куда на рыбалку я собрался. Есть такие местные аборигены, которые если видят человека с рюкзаком, то обязательно привязываются с расспросами про рыбалку. Иное предназначение рюкзака в их голову не помещается. Взял в кафе воду и пошел в лесополосу ставить палатку. Местный увязался за мной. Типа ему страшно ночью одному 15 км идти по местной дороге. А вдвоем нормально. Отшил местного. Посоветовал ему не уходить от поворота трассы с Кафе, где он с рассветом уедет если не на первой, то на третьей деревенской машине. Палатку на всякий случай поставил тщательно проверив, чтоб её никаким способом нельзя было увидеть с дороги или случайно к ней выйти. До Уфы осталось ровно 100км. С появлением солнца собрав палатку наведался в кафе и стоянку пред ним. Интересный транспорт наличествовал, но не ехал. Уже в восемь по Москве было жарко, но это ещё были цветочки. Через 15 минут остановился дорогой паркетник, Он завез меня прямо в самый центр Уфы. Выходя из кондиционерного дорогого авто ощутил что улице жарит прямо с утра. Вписался в автобус на аэропорт. Дорога на аэропорт пересекает Трассу М5. Но недоехал. При виде пляжей на реке Белой под мостами и дымящегося под жаром солнца асфальта очень захотелось в реку. Выбрался из автобуса на характерной остановке и отыскал спуск. Остановка вставляла!
Жара захватывала Уфу рекордными температурами. Местные обсуждали рекорды. И только Белая идущая с гор была прохладна, после выхода из реки, пот струился уже через 10 минут и хотелось снова в реку. Но нужно на Урал. С сожалением покидаю Белую и выбираюсь на дорогу. Автостоп в пекло ужасен. Водители с кондеями проезжают мимо. Изнывающие от жары безкондейные раздеваются в машинах до трусов. Нива подбрасывает до заправки. В тени под навесом можно спасаться, но заправка непопулярная. Выбора нет, уезжаю до Аши, Дальше ещё две легковые, фура, маршрутка, и наконец быстрая холодная аж в Омск. Но мне всего на старую юрюзаньскую дорогу. С неё неприметный поворот на Меседу. А оттуда на Тюлюк. Исчезает шум трассы, Старая дорога почти мертва, редкие машины нарушают тишину Урала. День клонится к вечеру. Закрадывается сомнение, что доберусь до цели. Но сначала одна машина километров на 15. Затем долгое ожиданипе в полчаса за которые проехали в вечерней тишине всего 4 машины и наконец застопилась другая до Меседы. И наконец ура, на Тюлюк едут отдыхать позитивные парень с девушкой из Челябинска. Пылим по грейдеру последние километры. Тюлюк не узнать. Из древнего старообрядческого чёрного деревянного, затерянного в самом непроходимом месте Южного Урала, он теперь стал весь базово-гостиничным. С комплексами для туристов, доставками, вездеходами и всем туристическим сервисом, насколько это можно в дали от цивилизации. Селюсь в самой крутой базе. Прогноз на завтра плохой, грозы, шквал, МЧС весь исписался маразматическими эсэмэсками. Туристов мало. Один в деревянном современном доме. С горячей водой, сушкой для одежды, душевой кабиной, холодильником, спутниковым ТВ. Кто бы мог подумать, что 30 лет назад тут косили сено и жили горами суровые бородатые староверы. Прогулявшись по ближайшей грунтовке в горы засыпаю в деревянном доме в абсолютной тишине, горной прохладе, и в чистейшем высокогорном воздухе. Первый раз нормально выспался.
Утро, солнце, но это не жара, а горный климат, с приятным горным воздухом. Прохожу наслаждаясь и удивляясь весь посёлок. Обедаю в визитном доме для организованных экскурсий. Каша и блинчики! И иду на восхождение! Меня после видов поселка Тюлюк ждет гора Иремель!
Обалденные Тюлюкские коты для любителей лайкать котиков
Тропа в отличии от дикой заповедной, теряющейся, по которой ходили в советское время, напоминает беговую дорожку для гоняемых по кругу стадов мамонтов. Натоптана тысячами ног. Поднимаюсь к кордону. Оплачиваю в домике на тропе с солнечной батареей за билет в национальный парк. Узнаю о развилках и грязи. И иду выше. Еще километр подъема!
Но это Урал! Это Иремель! Здесь один за два идет! Горные ёлки скрывают ручьи и горные шумные речки, выше ёлки становятся все ниже и открываются первые каменные речки, затем таёжные ёлки переходят в настоящую горную тундру. Самую настоящую классическую. Это самая южная точка на планете настоящей горной тундры. Даже мошка кусачая имеется! Как по заказу километр тундры, а потом крутой курумник и к вершине! Вершина почти плоская, сложена из курума, О горе же в свою очередь сложено большое количество самых невероятных легенд и гипотез её происхождения. На вершине ветер! Параллельными тропами пришедшая группа башкирская с Учалов втащила музыкальные инструменты. И на вершине я сквозь рев ветра слушал Уралтау! Обалденное впечатление и голоса! Остался на вершине разглядывая дали и медитируя.
Шквалистый ветер принес снизу обещанную синоптиками и МЧС тучу, которая в мгновение проглотила гору и все погрузилось в мокрое молоко сердца грозовой тучи. Мимо с огромной скоростью проплывали влажные сгустки несущие воду. Дождь, Но вспышки молний не у нас, а на соседней горе. Спускаюсь по куруму, проверяя на прочность куртку марки «Сплав» из мембраны. Тундра под дождем, затем верхняя низкая тайга, Сначала с карликовой растительностью, а потом и побольше. Ветер уже путается в ветках с дождем. Через час дождь отступил. Но ниже мокрая тропа, которая уже не высохнет. Ещё полтора часа спуска. На кордон с верхней тропы вышел парень с подбитой на камнях ногой, во время сильного ветра подвернул. Связи нет. Ковыляем до поляны. Через час нас и ещё пятерых туристов забрал УАЗ-Буханка. И мы подскакивая до крыши и вцепившись во все что можно поехали вниз периодически зарываясь по двигатель в лужи и грязь. Настоящая дорога для настоящих машин должна быть только в настоящих горах! Вечером погода стояла отличная, свежая, горная!
Отстирался и сел на лавочку взирать на освещенные заходящим солнцем далекие высокие вершины! Одна из них была сегодня моя! Хороший день!
К Кустанаю Утром спал в волю. Первая встреченная машина через минуту после выхода на улицу меня увезла к старой дороге на Юрюзань. С поворота увезла вторая, а третья уже прямо в Челябу. В Че решил не заезжать, а скататься в Казахстан, где как говорят обитают чудесные акимы, главной целью которых развлекать туристов разными клоунадами. Поворот с М5 на Южноуральск оказался расковырян и закрыт, нужно было против шерсти переть с выезда. И пересекать поток с Ебурга. Ни одного даже намека на знак дорожных работ. Движение против шерсти на развязке смотрится дико. Чудеса начинаются уже заранее! Спускаюсь с развязки, стоплю. Застпопился МАЗ, с которым до Еманжелинска можно было доехать.
По дороге никак не решавшийся хорошо пойти дождь наконец завязался, на высадке в Еманжелинске полил стеной проливного ливня. К хорошим достопримечательностям путь обязан быть трудным! Бегом добежал до кафе и час обедал, глядя на разгул стихии. Вдруг на трассе останавлиеватся микроавтобус с надписью «Костанай». Бегу к нему. Оказалось это комфортный фольксваген Бус, работающий в такси и идущий в Кустанай с свободным передним местом.
В пассажирском салоне полностью его занимая разместилась семья. Мама и три ребенка, младшему из которых около годика. Откуда-то с северного Кавказа. Водитель попросил за комфорт 1000 рублей, зачем-то договорился на 800 и поехали. Наверное меня надпись подкупила «Костанай». Мы потом на границах стояли больше, чем ехали. Намного позитивнее было доехать автостопом до границы, перейти пешком или вписаться в первые машины. Можно было сократить путь на солидное количество часов. Въезд в Кустанай выглядит эдакой непонятной пыльноватой субстанцией, ущербно освещенной разномастными фонарями, которые светят как попало, или вообще не светят, а местами отсутствуют полностью. Вместо того, чтоб покинуть на Гагарина машину и пешком дойти до центра, решаю остаться, и помочь семье с кучей сумок и малышей. Едут куда-то на Абая, мамаша называет адрес: «за мечетью, недалеко». Но номер дома как раз говорит обратное, что это далеко и вероятно в самом конце Абая. И вот тут начался интересный экскурс по ночному кокостанаю. Половина улиц оказалась перековыряна полностью, другие без асфальта. Освещение с тех мест куда не ступит нога Назарбаева исчезло как класс и город был похож на заброшенную большую деревню. По Абая проехать вообще не получилось. Объезды с ободранным асфальтом желали растерзать нежный фольксваген. Лермонтова с давно заброшенным ремонтом. Алтынсарина с начатым но заброшенным. Нам нужно к старой рембыттехнике в дебри. Наконец удалось в темноте заехать испетляв и нарушив кучу раз с обратной стороны по ремонтируемым улицам и точно не одной. И кое-где прорваться по останкам тротуаров. Чуть не вляпались в огромный пень, который раскорчевали и бросили в темноте прямо посреди дороги, объехали ямы и кое как приехали к адресу. Назад поездка по заброшенному темному городу была не менее экзотическоой и похожей на поиски в лабиринте темной заброшенности. Не знаю будут ли рады жители ремонту, если он закончится в светлом будущем, но пока все выглядит как нашествие дикого Мамая на бульдозерах и экскаваторах, в котором темная сила сражалась с деревьями, машинами, пешеходами и уличным освещением, подобно тому как известный Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Вот бы тому Дону Кихоту экскаваторы чтоб поковыряться! Впрочем при движении назад, как только наш вырвавшийся из темных дебрей фольксваген выехал туда где нога и взор Назарбаева могут появиться всё чудеснейшим образом становилось расчудесно окрашено в аляповатые сочетания и даже освещено городским освещением. А то уже успел подумать, что вирус аркалычивания городов неожиданно добрался и всё похомячил повсеместно.
Утром отправился посмотреть на великие достопримечательности!
Тем более что из всех утюгов и наглядной агитации светилось, и бросалось, что сегодня великий праздник день рождения Астаны, который зачем-то праздновался не в Астане. Я совсем недавно 25 мая был на Дне города в Питере. Это был отличный праздник города с БГ, Алисой, и лучшими вещами русского рока на каждой улице. Но его почему-то помнится не отмечали например в Твери или Москве. Но здесь своеобразное как оказалось не только понимание ремонтов, но и дня города!
Парк, улицы, чудаковатой расцветки плитка, цвета испортившегося мяса. Местами чувствуется шедевральность замысла и размах красок, но иногда у исполнителей цифровизации интерфейсы сильно не сходились.
Впрочем они думаю от этого не расстроились.
А вот многим наверное очень захотелось увидеть тех интересных людей, которые это делают. После посещения Иремеля как известно любые желания исполняются. Ну во всяком случае именно это прямо мгновенно исполнилось. Рядом неожиданно материализовались замечательные исполнители весёлых красок тротуарной плитки и может быть даже голубых деталей на феерической раскрашке - городской башне, успевшей недавно побывать ещё и розовой.
Надпись на спине тети с говорящей спиной была весьма выразительна.
Не знаю почему там буква Л страшно похожа на П. Наверное это все следствие длительного творческого поиска путей реконстукции Лермонтова и Абая, Хотя возможно это всё высокохудожествевнная плитка с чудесными интерфейсами
Все эти по мановению Иремеля появившиеся плиткодвижения тазажопов с важным видом обходил очень черный кот.
Но думать, что люди с растущими не с того места руками все попортили и переименовали, ещё рано! Традиции ещё сильны. На главной улице города, Проспекте Ленина ибн Аль-Фараби тщательно по всей видимости оберегается уже хорошо знакомая историческая надпись на бывшем украденном книжном магазине "Знание"! «САПАСЫНА МЫ» Традиционно напротив большой талантливо сделанной вертикальным планированием лужи на проезжей части, выразительно отражающей надпись. Надпись настолько древняя, что не только никто прочитать не в состоянии, но возможно принадлежит руке самого Аль-Фараби! Годы только пошли ей на пользу! Чего не сказать об акимате, по пути к которому как на Иремель деревья исчезают, и появляется некоторое знакомое подобие тундры с курумником плитки.
Изредка на улице бесполезного араба появляются деревья, не то арабские останки, не то акиматские символы умственного развития.
на фото ниже желательно нажать для принятия правильных пропорций высокохудожественного и несомненно ценного произведения акиматского ЖКХ искусства.
Хотя нет, это скорее всего просто пустыня. Обычная, на глазах рукосотворяемая. Немного усилий мозга и немного жадности — результат на лицо города. Хотя нет, скорее всего много и первого и второго. Ибо создать такое случайно невозможно!
Во всяком случае пейзажи акиматской тундры уникальны. Их бы ещё раскрутить в путеводителях, ещё немного доприправить буйными раскрашками зданий и фонарей и иностранные туристы может быть валом поедут смотреть и тратить свои доллары в местных обменных пунктах.
Бывший детский мир может порадовать туристов новым названием остановки Детский мир. Она теперь называется... Пивной дворик! Детям наверное тоже должно понравиться в таком экзотическом детском мире.
Еще одна одичамбовая достопримечательность конечно одичавший базар. Он просто прекрасен в своих архитектурно-колоритных решениях и люди вокруг все более подбираются душевные.
Стоит только иностранным гостям пройтись от мясных и далее рядов, колорит будет вам обеспечен. Правда продавцы в основном скучают.
Для полноты впечатлений можно в шмоточных шанхаях увидеть ещё много разного чудесатого.
Рынок протянулся до остановки.
Впрочем сама остановка окажется ещё интереснее рынка. Об этом в продолжении
Чудеса как известно не должны кончаться. С заботливой, растущей из нужного места руки акимата они плавно расширяются на окрестности выдающегося достижения. Удивительная автобусная остановка Центральный рынок.
Чуется колорит и забота. Целых полчаса наблюдал и изучал забавную картину, почему автобусы игнорировали карман остановки и лепились перед ней не заезжая и блокируя проезжую часть, а иногда и оставляя зад на перекрестке не помещаясь в пространстве проезжей части А остановочный карман при этом оставался пустынен. Феноменально! Акиматуму на ровном месте и практически ни одного деньга не истратив удалось создать шедевр. Оказывается стоит отдельным маршрутам запретить пользоваться остановкой и вуаля — вот рождение новой достопримечательности. А убогий «святоша» с говнофонтанами из примитивной прямой плитки колдовать пытался. Бездарность примитивная.
Сейчас сразу видно по ремонтам и этим шедеврам, что в акимате работают большие таланты явно нужного разлива!
А жара, а жара, пропускаю два 18 автобуса, жду двухэтажный. Все эти экземпляры напомним не имеют права заезжать в остановочный карман. Попутно выслушиваю поток хамства водителей, в отношении поссажиров спрашивающих у водителей обычных 18 о том когда пойдет Дружбинский и будет ли он вообще.
Наконец двухэтажный появляется!
Залезли не с кармана остановки, куда 18 не имеет права заехать и поехали! Только второй этаж очень ощутимо стучит по веткам и даже целым сучкам деревьев, настолько, что водителю приходится или притормаживать или игнорировать разметку. Не, ну такие таланты, такие таланты. Вот где надо обрезали, создав пустынные композиции, а где надо отрастили, чтоб поездка с ударами веток и сучьев была веселая! Таланты! Просто шедеврально, нуно патентовать!
Перемещаюсь на бухающих ветках двухэтажного аттракциона в некое безумное пространство типа Сити-центр. Эдакая вакханалия очень достойная созерцания! Образцовая вакханалия пространства и такое целостное тщательно культивированное безумное размещение всего и вся вокруг удобренное неожиданно выныривающего муляжа паровоза на колесах, чтоб пешеходам не было скучно. Среди этого убожества меня интересует велопрокат конечно. Чудеса нужно воспринимать ещё более насыщенно! Для этого велосипед идеален. В прокате межу главным входом в ЦУМ и мечетью не обнаруживается ни одного исправного велосипеда! Предлагаются на выбор с неисправными переклюками, с разбитыми подшибниками во втулках, и как вариант с неисправными тормозами. Вам какой вариант? Часть этого добра можно было бы довести хоть немного на месте, будь ключи, и отвертка. Но у прокатчиков ничего этого нет в помине. Пришлось три раза отходить в ожидании пока что-то хоть немного адекватное появится. Но бесполезно. Выбираю с умеренно плохими тормозами, но хоть немного рабочим остальным оборудованием. Буду ездить осторожнее с поправкой на состояние, Опыт гонок по кварталам насыщенной транспортом Москве в пользу. Забавные здания и магазины, расковырянная Тарана, где пешеходы форсируют полуметровые брошенные ямы на тротуаре. Большой мост.
За Пегасами, неуместными на рядовом транспортном плоском мосту, теперь новый город Где глупый смайлик? Внизу набережная, скатываюсь. К глуповатой бессмысленной композиции на берегу Тобола добавлена надпись Астана. Теперь Астана на берегу Тобола. Маленький мост, на месте которого можно было сделать рабочую и ажурную изюминку крайне полезную для пеших, вело и беговых вылазок на тропы другого берега и возможностей сделать у воды красиво великое множество. Но ничего не делалось, он как был в аварийном состоянии, так по всей видимости и есть. Бесполезные дорожки по берегу в сторону большого моста никакой ландшафтной, социальной и иной продуманной нагрузки не носят, то есть пустыня. На соответственно бездарно вбуханной плитке абсолютно прогнозируемое запустение набережной, с мелкими останками битого стекла. Но полное запустение не сегодня.
Сегодня здесь бенефис комедии акимата. Отдел ЖКХ этих комедиантов очень озаботился порчей воды в Тоболе. Не будем про специалистов, которые должны разрабатывать комплекс мер, чистить русло, обеспечивать проточность, вернуть украденные земснаряды и проводить десятки мер и работать с специалистами по рекам. Всё это, заменяли три клоуна в болотных сапогах граблящих Тобол обычными граблями!
Взмах граблей по воде, пауза, поглядеть, и ещё раз граблями. Наверное эти люди должны были петь весёленькую песню про гениальную мудрость акимата! Гениальная мудрость вскоре встретилась при попытке проехать на пляж по якобы набережной. Набережная как вы думаете чем заканчивается? Правильно! Там где становится не видно обрывается и исчезает. Ровно там, где не видно нашальникам от точки куда их привозят. Они же не пойдут по набережной пешком на пляж, и вообще не ходят, и на велосипедах тем более не ездят.
Пляж, несмотря на жару был пуст, вода отвратительно воняла, я теперь точно ощутил чем именно пахнет в квартирах и даже в подъездах города, пропахших этой гнилой водой, которую ЖКХ города очищать не собирается совсем. А зачем им очищать? Гениально! Это ощущение настоящего мучачосного мексиканского городка с скелетами где-то в дебрях Мексики. За такое экзо туристы платят хорошие И ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги!
На обратном пути проехал через Парк Культуры имени Отдыха. Парк из заброшенности превратился в совсем давно руинированную заросшую заброшенность, Кушари, обломки кирпичей, кучи мусора, и что-то ресторанно-жральное в бывшей украденной у детей станции Детской железной дороги. Дома на единственной улице с асфальтом оказались спрятаны за фальшивыми заборами. Кто-то чиновникообразный решил, что фасады исторических частных домов улицы Красный Кузнец. Единственной сохранившейся в историческом облике старой улицы, показались чиновничьему глазу нуждающимися в облике фальшивых заборов из профлиста! Теперь фасадов домов не видно, а в оборотную сторону заборов смотрят окна местных жителей.
Это просто шедевр! А то вдруг кто из Астаны на теннис поедет и фасады домиков 19 века исторической застройки квартала Колесных рядов увидит. А теперь не увидит! Увидит маскировочные заборы из профлиста поставленные точно напротив окон жителей!
Улица Пионерская, стала называться Пионера Кош. Я бы наверное тоже стал пионером кош, если бы мне перед окном поставили фальшивый забор
Таланты как оказалось в городе не увядаемы и не только заборные. Кроме кваса, пива, лимонада иностранные туристы на улицах города могут взять на разлив французские духи!
Но чтоб никто не смог вывезти много французских духов, талантливые граждане в акимате переименовали все главные улицы! Теперь духи под надежным прикрытием от полного вывоза. Найти что-либо по путеводителям будет очень непросто! Рекламщики продукции попроще вынуждены в своей настенной и наскальной рекламе указывать в скобках привычные горожанам названия улиц.
Ну может хоть на Гашека прокололись и сделали как в нудных цивилизованных странах! Закатываюсь туда, что нам стоит. Нет. И здесь всё достойно! Ехать по этому невозможно, ходить забавно, опять замечательный памятник глупости в пустыне! Парк прошлогодней бюджетной постройки, торжественно кстати открытый, напоминает древние ископаемые геоглифы неизвестной исчезнувший в полупустыне цивилизации. Хотя некоторые злые языки глядя на этот шедевр злорадствуют, что деньги освоили, а дальше трава не расти и что тысячелетние мегалиты в империи инков сохранились лучше, чем дорожки прошлогодней акиматской миллиардной стройки
В северной части котлована КЖБИ приютилось некое огороженное заведение с КПП и гадюшниками. Вот на этом пляже как раз люди и оказались. К удивлению я не смог там найти ни одной переодевалки! Квест! Квест! Попробуй найди! Очевидно многочисленные посетители должны акробатически пользоваться полотенцем или сохнуть долго самостоятельно потребляя продукцию забегаловок! Гениально! Прокатился по берегу Тобола до бывшего родника КЖБИ мимо Юнатской станции. Все заброшено, родник в запущенном состоянии ушел куда-то под расковырянные плиты, наверное очень удобные в темноте. Запущено, как и все вокруг. Как и весь берег заросший камышами и грязью. Через дачи выбрался наверх до ближайшей улицы. Больше здесь смотреть нечего.
У второй поликлиники, в Наримановке, которая когда-то была построена для ветеранов, замечены непонятные скопления пафосных машин и по жаре людей с пиджаками и охраны. Не то чинуши, не то воровская сходка в Лагуне. Выяснять причины этого колоритного украшения улицы дорогими жоповозками и пиджаками не стал.
Через пару километров Пустыня красной плитки акимата жарила редких случайных прохожих. Это не порядок. Нет ещё у прохожих вместо тени вырубленных деревьев привычки носить тенистые мексиканские шляпы Сомбреро. А как хорошо бы смотрелись на главной площади местные мучачос, слушающие местную музыку. Вот взять культурный Питер, там везде играют Русский рок. А в Костанае ничего нигде не играют на улицах. От того и улицы жарящим днем пустые как мексиканские кактусовые пустыни. Вот если бы группа в колоритных метрового размера тенистых сомбреро исполняла перед акиматом местную стилизацию известной композиции Адьюс Мучачос!
Adiós muchachos, compañeros de mi vida, \\ Прощайте, ребята, товарищи моей жизни barra querida de aqematos tiempos. \\ вы драгоценный слиток акиматского времени Me una valiosa bolsa dorada akimatа\\ мы драгоценный золотой мешочек акимата debemos vivir bien con el sol de este akimatа \\ нам хорошо жить с этим солнцем акимата...
Правда пока за неимением таких мучачосов уже почти вечерний сквер наполняли другие колоритные мучачосы. Стайка диких кавказских аульных подростков орала на четверть сквера матом и откровенно шакалила всех встреченных девушек без разницы русских или казашек. Еще с расстояния почти сотни метров было слышно кого они будут пялить и в каких позах. Вопли типа русня периодически доносились даже за две дорожки... Посетители сквера разбегались, в основном подростки. Сквер в это время был посещаем подростками, которые явно спешили убраться подальше от хозяев жизни. При появлении взрослых более одного мучачосы вовремя переходили на свой язык, девушки же их в отношении возможностей получить люлей не беспокоили. Самое удивительное, что кто-то при этом сказал, что полицаи из сквера сбежали, а эти купили здесь весь акимат и их крысеныши теперь делают что хотят. Судя по глупым воплям дикарей в центральном сквере именно так все и обстояло.
Нужно сказать, что все эти туристические развлекухи и экзерцисы сопровождаются интересными продуктами питания, Качественными, натуральными, иногда даже открывающими рот и что-то говорящими покупателю.
Следующим утром меня ждал отличный автостоп до самой границы. Провожаю городские улицы последними снимками
Пешковка, Магазинчик у дороги, водитель фур остановившейся метров на 100 далее и вернувшийся пешком к магазину сам спросил, откуда путешественник, и мы доехали до границы. На погранконтроле Казахстана были явные трудности с бумагой, Талончик для прохода мне выдали из БУ листка, на обороте которого я оказался Озбекистонским гастарбайтером
На российском КПП интересных бумаг кроме паспорта мне не полагалось. Пришлось наблюдать за окружением, где сначала целая куча джамшутов прибывших на автобусе очень долго проверялись, У некоторых оказались чужие паспорта, некоторые не могли ответить когда выдан. Или сколько детей. Всех из вез Казахстанский автобус. Часть из них возможно не попадут в Россию по чужим документам работать за половину черных денег у коррумпированных жуликов в ЖКХ и на стройках. Проверка их заняла очень много времени. Только наша небольшая группа в очереди уже было собрались к окну показать паспорта после плохо пахнущих джамшутов, как в зале нарисовался новый автобусный иностранный водятел Лисаковского автобуса и стал протискивать без очереди своих пассажиров. Пришлось напомнить этому гражданину, что он въезжает в чужую страну, и в очереди к окну паспортного контроля стоят граждане этой страны. Прибывший начальник поста отправил ушлого иностранца водителя на место, в том числе и в буквальном смысле: выйти и заглушить двигатель, находясь в общественном месте. Дикарь судя по огрызаниям даже о таком и не слышал. Сотрудникам границы пришлось ознакомить его с правилами поведения и возможными последствиями их нарушения. На этом потеря времени закончилась. От границы первая машина до поворота на Магнитогорск. Далее минут десять активно постопить и до забавной деревни на полпути к Южноуральску. А в Южноуральске уже целенаправленно можно работать по Челябинску выбирая в потоке машины быстрые. В итоге отправив несколько не очень удобных машин, очень скоро на быстрой машине оказался прямо на Цвиллинга в центре Челябинска, недалеко от Академии Культуры, где ходят трамваи, качественные пиццерии, обычное население.
После пиццерии впрыгнул в любезно подошедший трамвай и заплатил за проезд кондуктору мужчине. Краем глаза заметил в зеркале, что вагон вела вагоновожатая женщина. Челябинск край непуганных трамваев управляемых женщинами! Кондукторами в которых работают мужчины! Меня ждал забронированный через Букинг прямо из пиццерии хостел в самом сердце города Малахитов, с радушной хозяйкой на ресепшене, отдельной комнатой, испанцами гостями в соседней комнате, с которыми пообщаться так и не получилось, кроме как перекинуться стандартными приветствиями, Они уехали рано утром.
А я до ночи бродил по челябинскому Арбату, Алому Полю, Ленина и Набережной. Уральские пельмени челябинска, это не кустанайские порции. Увы все обычно и вокруг никакой экзотики. Обычный вечерний и ночной Челябинск!
Надо сказать он вчистую проиграл шедеврам акиматских тружеников! Изюминок и вишенок на торте совсем нет!
Утро в Челябинске всегда было интересное. И в этот раз выбираюсь из хостела около 8 утра на Ленина, прохожу бывший магазин Ритм, главную площадь.
Ещё два квартала пешком и вписываюсь в троллейбус на АМЗ. До края города как подсказала женщина кондуктор троллейбуса почти до Ленты. Водитель и кондуктор на этот раз были женщинами. Отлично. Лента утром была только что открывшейся, пустой, вкусной, с вкусными ценами и пустым кафе в уголке. Нам бы такие цены или в Крыму!
Снова выхожу к трассе. Это ещё не край города и стопить не совсем то место. Оказываюсь за бывшим постом и после 10 минут интересного отыскания в потоке дальних машин вдруг вплотную тормознул местный автобус ПАЗ весьма затрапезного пригородного вида. Сделав три шага к открывшейся двери спрашиваю до М5 доеду? Водитель плохо говорит по русски, и мычит что-то по виду утвердительное! Как оказалось что такое М5 ему неизвестно, а свернул он в ближайший поселок буквально в километре по трассе. Куда он едет объяснили пассажиры, но уже у поворота. Вот такие контрасты общественного транспорта Челябинска. Прошел развязку этого поселка и практически сразу на ходу за первым столбом застопил японский автокран идущий далеко за Урал.
Урал форсировали быстро. Сложный для автостопа участок Уфа — Тольятти пролетели вообще незаметно Закат из кабины крана вечером кран ушел к Тольятти, а я сделав около километра по берегу озера разбил палатку в чудесном сосновом бору.
С утра испробовал автостоп на бесконечных стройках новых развязок Тольятти. Удачно. До Сызрани Фура на Ульяновск.
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