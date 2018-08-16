Жаркое лето 2018 года ворвалось на улицы городов духотой и дождями, расстроенными планами покорить Хамар-Дабан и помедитировать посреди Байкала на Шаманке. Деревья Ботанического этим жарким летом оказались в зное и перенасыщенном влагой воздухе, Лес ТСХА под густым сводом крон обдаёт душной вязкостью, Покровское-Стрешнево покрывшееся сетью велодорожек между расковырянных водоёмов дышит может чуть легче. Лучше всего в Серебряном бору, он лесной остров на западе среди чистой воды. На севере в влажной душной мгле лежит Дубна с тяжелыми влажными лесами и водными пространствами у которых температура воздуха ниже, но вязкая почти стопроцентная влажность июльского воздуха.
Далеко на востоке в пяти часовых поясах лежит прохладный Байкал и манящие хребты Хамар-Дабана. Трачу 5 драгоценных дней отпуска в попытках собрать группу. Но ничего не получается. У желающих обнаруживается съемное жильё, которое нельзя бросать, или желание срочно на жильё заработать. Ещё некстати неожиданно упавшие в стране чудовищных процентов ставки ипотеки. Домашние коты, собаки, дети, грядки. Работы, работы, работы.
1 июля, Пасмурно, душно, хотя и не совсем утро, Вышел поздно и вместо утренний исходящий поток явно уже уехал. Добираюсь на Метро до станции Шоссе Энтузиастов и прямо от метро с рюкзаком отойдя на 100 метров начинаю стопить, прямо в Москве. Начинается небольшой дождь, Использовал штатный рейн-ковер рюкзака и вписываюсь в городской автобус, до любой заправки, чтоб стоять под крышей. Через пару километров дождь нехотя принял размеры отдельных капель. Снова на дорогу. Первая машина застоплена, легковая, всего на 20 км от Москвы, дальних нет. На ней пересекаю МКАД и начинаются первые километры трассы М7 в сторону Нижнего Новгорода. На удалении двух десятков км обнаруживается удобная позиция и стараюсь активнее работать по регионам на номерах, если вижу желанные с трассы М7 номера 52, 21, 16, ну и 33. Владимирская здесь будет полезна. Два раза отправляю дальше местных недотёп, сворачивающих через 2 км и остановившихся подвезти туриста с походным рюкзаком на 75 литров. Наконец удача, 21 регион, Чувашия. Легковая, в Нижний.
Владимир мы объезжаем почти без заторов на трассе, хотя на встречке они ощутимые. Водитель интеллигентный городской житель Нижнего родом из Чувашии. Номера Чувашии, 21 . По дороге видим явного жителя Чувашии. Не знаю какой интуицией я это сразу почуял, как и водитель, впрочем данный житель, помогая нам его идентифицировать, очень активно махал увидев 21 регион на номерах. Останавливаемся. Подошедший «автостопщик» произнес фразу: «чаваш буль-буль?». В переводе это обозначает: «говрите ли вы на Чувашском». Водитель хорошо говорил на русском, понимал чувашский и немного говорил на нем. В итоге местный человек, едущий автостопом и совершенно не говорящий на русском договорились и мы поехали далее втроем.
Вот так можно говоря только на родном языке прекрасно ездить автостопом. Периодически нам всем встречаются индивиды, которые подвозя убедительнее Папы Римского рассказывают, что автостоп не существует, и никто тебя не увезёт, и вообще это невозможно! Причем рассказывает это несколько раз намотавшим экваторы на свой автостопный стаж. А тут человек совсем не знающий русского вполне может передвигаться от Москвы на хороший ходовой день автостопа без автостопной экипировки, технологий, приложений, и без знания учебников по автостопу и даже языка чтоб прочитать и общаться, интуитивно выбирая правильные позиции и технологии!
Около 16 часов въезжаем в Нижний Новгород. Находим нашему попутчику машину через приложение следующую в Чебоксары, оставляем его на заправке и объясняем водителю где забрать. Я выхожу через квартал. Не стал под вечер пытаться уехать на Казань. Захотелось по жаре ехать размеренно. И Нижний Новгород посмотреть. Вблизи автобусная остановка. Через приложение видно, что все хостелы заняты. В городе идет Чемпионат мира по футболу. Сегодня первое июля и играют хорваты с датчанами. Пока я ещё на вторых планах думал о ночлеге и вписке разными способами, нужно в первую очередь попасть в центр. И попытался спросить местных жителей на остановке, на что у местных нижегородских сусаниных остановочного разлива единого ответа не нашлось и каждый советовал свой автобус. Но все решилось само. Подкатил новый автобус с символикой футбола и чемпионата, с надписью Шатл. Сразу ощутил что это бесплатный шатл для болельщиков, а вечером сегодня матч. Немедленно запрыгнул в открытую дверь под назойливое кудахтанье местных жителей, что низзя, совсем нельзя, это не то, вам нужно сто с чертями кайой-то номер, и туда нельзя... В автобусе в отличии от местных развалин транспортных останков, работал кондиционер. Он был идеально новый, Бесплатный и уютный. В салоне было всего четыре болельщика, явно из Хорватии. Через две остановки следующего экспрессом шатла болельщики прибывали. К моменту его хорошего заполнения и въезду в КПП Фанзоны я успел перезнакомиться с датчанами и хорватами.
Выяснилось что у хорватов найдется свободное место в хостеле прямо в двух домах от нового стадиона, на Стрелке. Это внутри охраняемой фанзоны и центальнее к стадиону не бывает! На въезде в Фанзону к автобусу пожаловали менты проверить фан-ID карты пассажиров. Хорваты мгновенно организовали довольно толстый троллинг полицаев и они вышли из автобуса как пристрамленные пудели так и не проверив карты. Хорватские болельщики достаточно точно определили что делать и отлично знали, что у мусоров приказ не провоцировать иностранных без дела. Так я оказался прямо в ФАН-зоне.
Мало того прошел с рюком мимо целой армии стражей порядка стоящих вдоль дорог послушными сусликами. Благополучно кинул рюкзак в квартире трехкомнатной малоэтажной сталинки, наспех отремонтированной, и переделанной под хостел. Жильё хорватов оказалось не просто близко от стадиона, а просто в трех минутах от его стен. Реально второй дом. А люди селились в пригороде, ибо приехало очень много.
Самое интересное происходило на улицах. К стадиону стекались по специально огороженным улицам потоки наряженных и орущих болельщиков. (Некоторые интересные фото увеличиваются по клику)
У стадиона их встречали волонтеры.
Все магазины за очень редким исключением оказались закрыты и отгорожены сусликообразными столбиками из расставленных полицаев и заборов. Иногда их интересно было разглядывать, но волонтеры были конечно позитивнее.
Несколько раз дал пятюню самым симпатичным девушкам-волонтерам. И сделал массу снимков.
Но на стадион попасть так и не получилось. На входе стояли сканирующие целые комплексы из масс металла, рычагов, рогатин, вращающихся турникетов, в которые с трудом втискивался один проходящий и затем конструкция после скана и контроля контролерами проворачивалась. На границе во многих странах существенно проще.
Едва начался матч стадион заревел всеми трибунами. Это как раз в начале забили гол. Я сначала предпринял попытку пробиться к Волге, или Оке. Но полицеское сумасшествие перегородило весь полуостров заборами полностью и беспросветно. А то вдруг рыбы из воды захотят на стадион или враги пройдут под дну пешком? Затем с компанией страждущих пробовали найти хоть одно действующее кафе, и обошли ради этого целый час по фанзоне между живых и железных полицейских заборов, все говорили что вот там дальше, эдак у семёрки кто-то слышал про кафе, но оно так и не отыскалось на просторах этого полицейского маразма.
Закрыты оказались даже такие монстры как Метро и Декатлон. Станция метро Стрелка была конечно недоступна. Интересно было себя ощущать в отличии от местных жителей эдаким охраняемым целой армией остолопов инопланетянином в хорошо охраняемой инопланетной резиденции. Но кадры в поиске отыскались весьма эффектные. Матч длился дополнительный тайм. Но за это время ничего работающего найти не удалось. Наконец хорваты радостные пошли с стадиона! Как раз стало понятно, что следующий их матч будет с Россией. Данию они обыграли.
Вместе с выигрышем хорватов, я получил в хостеле ощущение хорошего диковатого хорватского праздника до начала третьего ночи!
Утром было не до сборов в 7 утра и логичной выброски по пустому городу к трассе. Покинул хостел в 9 утра. Уже ощущалась не утренняя прохлада, а начало жары. Вызвал такси на окраину. Таксист с одной стороны жадно хотел большие деньги, с другой показал лучшие улицы города. Нижний очень протяженный в сторону выезда на трассу к Казани. Показался не меньше Москвы. Привёз Таксист всеж на плохую позицию. Дальше хотел везти за очень большие деньги, хотя его услуги стоили сильно дороже любого интернет-такси. Сущность автостопа таксисту была незнакома, уровень его развития размещался между очень дикий и полудикий. Почему я не воспользовался местным бесплатным шатлом я не знаю! Через квартал надо мной смеялся местный Ленин.
Позицию сменил на автобусе, потом на местной машине застопленной на пару км. Затем до ближайшего города, затем ещё одна до развилки. И уже на пустынной трассе, вблизи Лукойла, начал выбирать дальние. И удача появилась. Семерка Жигулей, но проходная! Аж почти до УФЫ. Трасса М7 будет пред нами на всем её протяжении целый день. Останавливаемся обедать в дебрях дорог. Мимо кафе бродят две жалкие курицы и напыщенный петух. Делаю фото пейзажа с крупным планом петуха и отправляю через соцсети коллегам и потенциальным несостоявшимся исследователям Байкала. Все дружно в ответ поинтересовались не съели ли мы петуха
Цены в придорожных кафе в 2018 году выросли. Но почти везде теперь можно заплатить кредиткой и не париться за расход налички. Эта вездесущая доступность легкой оплаты в конце отпуска сыграет интересную шутку. На ней мы объедем Казань, с её казанскими проститутками в купальниках на объездной, и футболом внутри. Объедем Челны, жаркий день сменится вечером, а потом и ночью. А мы будем всё ехать и ехать.
Уже в час ночи по московскому Жигули свернут с трассы в Дюртюли, а я зашел в ближайшее кафе. У входа в кафе привязался местный житель, допытывающийся куда на рыбалку я собрался. Есть такие местные аборигены, которые если видят человека с рюкзаком, то обязательно привязываются с расспросами про рыбалку. Иное предназначение рюкзака в их голову не помещается. Взял в кафе воду и пошел в лесополосу ставить палатку. Местный увязался за мной. Типа ему страшно ночью одному 15 км идти по местной дороге. А вдвоем нормально. Отшил местного. Посоветовал ему не уходить от поворота трассы с Кафе, где он с рассветом уедет если не на первой, то на третьей деревенской машине. Палатку на всякий случай поставил тщательно проверив, чтоб её никаким способом нельзя было увидеть с дороги или случайно к ней выйти. До Уфы осталось ровно 100км. С появлением солнца собрав палатку наведался в кафе и стоянку пред ним. Интересный транспорт наличествовал, но не ехал. Уже в восемь по Москве было жарко, но это ещё были цветочки. Через 15 минут остановился дорогой паркетник, Он завез меня прямо в самый центр Уфы. Выходя из кондиционерного дорогого авто ощутил что улице жарит прямо с утра. Вписался в автобус на аэропорт. Дорога на аэропорт пересекает Трассу М5. Но недоехал. При виде пляжей на реке Белой под мостами и дымящегося под жаром солнца асфальта очень захотелось в реку. Выбрался из автобуса на характерной остановке и отыскал спуск. Остановка вставляла!
Жара захватывала Уфу рекордными температурами. Местные обсуждали рекорды. И только Белая идущая с гор была прохладна, после выхода из реки, пот струился уже через 10 минут и хотелось снова в реку. Но нужно на Урал. С сожалением покидаю Белую и выбираюсь на дорогу. Автостоп в пекло ужасен. Водители с кондеями проезжают мимо. Изнывающие от жары безкондейные раздеваются в машинах до трусов. Нива подбрасывает до заправки. В тени под навесом можно спасаться, но заправка непопулярная. Выбора нет, уезжаю до Аши, Дальше ещё две легковые, фура, маршрутка, и наконец быстрая холодная аж в Омск. Но мне всего на старую юрюзаньскую дорогу. С неё неприметный поворот на Меседу. А оттуда на Тюлюк. Исчезает шум трассы, Старая дорога почти мертва, редкие машины нарушают тишину Урала. День клонится к вечеру. Закрадывается сомнение, что доберусь до цели. Но сначала одна машина километров на 15. Затем долгое ожиданипе в полчаса за которые проехали в вечерней тишине всего 4 машины и наконец застопилась другая до Меседы. И наконец ура, на Тюлюк едут отдыхать позитивные парень с девушкой из Челябинска. Пылим по грейдеру последние километры. Тюлюк не узнать. Из древнего старообрядческого чёрного деревянного, затерянного в самом непроходимом месте Южного Урала, он теперь стал весь базово-гостиничным. С комплексами для туристов, доставками, вездеходами и всем туристическим сервисом, насколько это можно в дали от цивилизации. Селюсь в самой крутой базе. Прогноз на завтра плохой, грозы, шквал, МЧС весь исписался маразматическими эсэмэсками. Туристов мало. Один в деревянном современном доме. С горячей водой, сушкой для одежды, душевой кабиной, холодильником, спутниковым ТВ. Кто бы мог подумать, что 30 лет назад тут косили сено и жили горами суровые бородатые староверы. Прогулявшись по ближайшей грунтовке в горы засыпаю в деревянном доме в абсолютной тишине, горной прохладе, и в чистейшем высокогорном воздухе. Первый раз нормально выспался.
Утро, солнце, но это не жара, а горный климат, с приятным горным воздухом. Прохожу наслаждаясь и удивляясь весь посёлок. Обедаю в визитном доме для организованных экскурсий. Каша и блинчики! И иду на восхождение! Меня после видов поселка Тюлюк ждет гора Иремель!
Обалденные Тюлюкские коты для любителей лайкать котиков
Тропа в отличии от дикой заповедной, теряющейся, по которой ходили в советское время, напоминает беговую дорожку для гоняемых по кругу стадов мамонтов. Натоптана тысячами ног. Поднимаюсь к кордону. Оплачиваю в домике на тропе с солнечной батареей за билет в национальный парк. Узнаю о развилках и грязи. И иду выше. Еще километр подъема!
Но это Урал! Это Иремель! Здесь один за два идет! Горные ёлки скрывают ручьи и горные шумные речки, выше ёлки становятся все ниже и открываются первые каменные речки, затем таёжные ёлки переходят в настоящую горную тундру. Самую настоящую классическую. Это самая южная точка на планете настоящей горной тундры. Даже мошка кусачая имеется! Как по заказу километр тундры, а потом крутой курумник и к вершине! Вершина почти плоская, сложена из курума, О горе же в свою очередь сложено большое количество самых невероятных легенд и гипотез её происхождения. На вершине ветер! Параллельными тропами пришедшая группа башкирская с Учалов втащила музыкальные инструменты. И на вершине я сквозь рев ветра слушал Уралтау! Обалденное впечатление и голоса! Остался на вершине разглядывая дали и медитируя.
Шквалистый ветер принес снизу обещанную синоптиками и МЧС тучу, которая в мгновение проглотила гору и все погрузилось в мокрое молоко сердца грозовой тучи. Мимо с огромной скоростью проплывали влажные сгустки несущие воду. Дождь, Но вспышки молний не у нас, а на соседней горе. Спускаюсь по куруму, проверяя на прочность куртку марки «Сплав» из мембраны. Тундра под дождем, затем верхняя низкая тайга, Сначала с карликовой растительностью, а потом и побольше. Ветер уже путается в ветках с дождем. Через час дождь отступил. Но ниже мокрая тропа, которая уже не высохнет. Ещё полтора часа спуска. На кордон с верхней тропы вышел парень с подбитой на камнях ногой, во время сильного ветра подвернул. Связи нет. Ковыляем до поляны. Через час нас и ещё пятерых туристов забрал УАЗ-Буханка. И мы подскакивая до крыши и вцепившись во все что можно поехали вниз периодически зарываясь по двигатель в лужи и грязь. Настоящая дорога для настоящих машин должна быть только в настоящих горах! Вечером погода стояла отличная, свежая, горная!
Отстирался и сел на лавочку взирать на освещенные заходящим солнцем далекие высокие вершины! Одна из них была сегодня моя! Хороший день!
К Кустанаю Утром спал в волю. Первая встреченная машина через минуту после выхода на улицу меня увезла к старой дороге на Юрюзань. С поворота увезла вторая, а третья уже прямо в Челябу. В Че решил не заезжать, а скататься в Казахстан, где как говорят обитают чудесные акимы, главной целью которых развлекать туристов разными клоунадами. Поворот с М5 на Южноуральск оказался расковырян и закрыт, нужно было против шерсти переть с выезда. И пересекать поток с Ебурга. Ни одного даже намека на знак дорожных работ. Движение против шерсти на развязке смотрится дико. Чудеса начинаются уже заранее! Спускаюсь с развязки, стоплю. Застпопился МАЗ, с которым до Еманжелинска можно было доехать.
По дороге никак не решавшийся хорошо пойти дождь наконец завязался, на высадке в Еманжелинске полил стеной проливного ливня. К хорошим достопримечательностям путь обязан быть трудным! Бегом добежал до кафе и час обедал, глядя на разгул стихии. Вдруг на трассе останавлиеватся микроавтобус с надписью «Костанай». Бегу к нему. Оказалось это комфортный фольксваген Бус, работающий в такси и идущий в Кустанай с свободным передним местом.
В пассажирском салоне полностью его занимая разместилась семья. Мама и три ребенка, младшему из которых около годика. Откуда-то с северного Кавказа. Водитель попросил за комфорт 1000 рублей, зачем-то договорился на 800 и поехали. Наверное меня надпись подкупила «Костанай». Мы потом на границах стояли больше, чем ехали. Намного позитивнее было доехать автостопом до границы, перейти пешком или вписаться в первые машины. Можно было сократить путь на солидное количество часов. Въезд в Кустанай выглядит эдакой непонятной пыльноватой субстанцией, ущербно освещенной разномастными фонарями, которые светят как попало, или вообще не светят, а местами отсутствуют полностью. Вместо того, чтоб покинуть на Гагарина машину и пешком дойти до центра, решаю остаться, и помочь семье с кучей сумок и малышей. Едут куда-то на Абая, мамаша называет адрес: «за мечетью, недалеко». Но номер дома как раз говорит обратное, что это далеко и вероятно в самом конце Абая. И вот тут начался интересный экскурс по ночному кокостанаю. Половина улиц оказалась перековыряна полностью, другие без асфальта. Освещение с тех мест куда не ступит нога Назарбаева исчезло как класс и город был похож на заброшенную большую деревню. По Абая проехать вообще не получилось. Объезды с ободранным асфальтом желали растерзать нежный фольксваген. Лермонтова с давно заброшенным ремонтом. Алтынсарина с начатым но заброшенным. Нам нужно к старой рембыттехнике в дебри. Наконец удалось в темноте заехать испетляв и нарушив кучу раз с обратной стороны по ремонтируемым улицам и точно не одной. И кое-где прорваться по останкам тротуаров. Чуть не вляпались в огромный пень, который раскорчевали и бросили в темноте прямо посреди дороги, объехали ямы и кое как приехали к адресу. Назад поездка по заброшенному темному городу была не менее экзотическоой и похожей на поиски в лабиринте темной заброшенности. Не знаю будут ли рады жители ремонту, если он закончится в светлом будущем, но пока все выглядит как нашествие дикого Мамая на бульдозерах и экскаваторах, в котором темная сила сражалась с деревьями, машинами, пешеходами и уличным освещением, подобно тому как известный Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Вот бы тому Дону Кихоту экскаваторы чтоб поковыряться! Впрочем при движении назад, как только наш вырвавшийся из темных дебрей фольксваген выехал туда где нога и взор Назарбаева могут появиться всё чудеснейшим образом становилось расчудесно окрашено в аляповатые сочетания и даже освещено городским освещением. А то уже успел подумать, что вирус аркалычивания городов неожиданно добрался и всё похомячил повсеместно.
Утром отправился посмотреть на великие достопримечательности!
Тем более что из всех утюгов и наглядной агитации светилось, и бросалось, что сегодня великий праздник день рождения Астаны, который зачем-то праздновался не в Астане. Я совсем недавно 25 мая был на Дне города в Питере. Это был отличный праздник города с БГ, Алисой, и лучшими вещами русского рока на каждой улице. Но его почему-то помнится не отмечали например в Твери или Москве. Но здесь своеобразное как оказалось не только понимание ремонтов, но и дня города!
Парк, улицы, чудаковатой расцветки плитка, цвета испортившегося мяса. Местами чувствуется шедевральность замысла и размах красок, но иногда у исполнителей цифровизации интерфейсы сильно не сходились.
Впрочем они думаю от этого не расстроились.
А вот многим наверное очень захотелось увидеть тех интересных людей, которые это делают. После посещения Иремеля как известно любые желания исполняются. Ну во всяком случае именно это прямо мгновенно исполнилось. Рядом неожиданно материализовались замечательные исполнители весёлых красок тротуарной плитки и может быть даже голубых деталей на феерической раскрашке - городской башне, успевшей недавно побывать ещё и розовой.
Надпись на спине тети с говорящей спиной была весьма выразительна.
Не знаю почему там буква Л страшно похожа на П. Наверное это все следствие длительного творческого поиска путей реконстукции Лермонтова и Абая, Хотя возможно это всё высокохудожествевнная плитка с чудесными интерфейсами
Все эти по мановению Иремеля появившиеся плиткодвижения тазажопов с важным видом обходил очень черный кот.
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