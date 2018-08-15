Мишаня Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 579

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:11 Цитата: bgb:

при таких его регалиях мне даже неудобно высказать свое мнение о его мнении...



Да правильное мнение, не надо паниковать и бежать в обмен на пике. Если тоьько продать зелень....

Просто завуалированно - храните в американских тугриках и паники не будет. Было бы что хранить