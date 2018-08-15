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§ NG.kz
Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умер Эдуард Успенский. И опять мы лишились кусочка, нет, кусища! своего детства и даже отрочества. Не так, наверное... Верю, останутся на века его "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Дядя Федор, "Кот Матроскин" и неправильный бутерброд, и многое другое, что даже взрослыми мы смотрели и снова и опять...
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§ Алиса
Re: Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4299
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.08.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ушла еще одна "эпоха"! Добрая эпоха!!!
Цитата:
"черепашки" или, боже упаси, "губка боб"
и масса других монстров - неадекватов - это ужасы, "благодаря" которым немалая часть детей деградировала в своем восприятии окружающего мира....
Очень ЖАЛЬ!!! Ушел еще один человек - ушла ЛИЧНОСТЬ!!!! Вечная память!!! Все кто вырос на его творчестве будут его помнить!!!!
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§ alex_60
Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уходят известные люди, с которыми наша жизнь параллельно шла.
так вот получается.
в неделю кто нибудь....
мой кот Матроскин назван в честь его знаменитого тезки.
14 лет уже.с этим именем.
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§ 211
Re: Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рой Жонс великий человек, почему мыдолжны его забывать?
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§ bgb
Re: Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.08.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Рой Жонс великий человек, почему мыдолжны его забывать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31999

это просто перепутали теплое с мягким.
а успенский - человечище был!!! спасибо всем богам, что такие люди появляются!
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§ alex_60
Re: Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мрак .
для некоторых маргиналов
люди с кулаками из за океана, в приоритете.
по сравнению с теми, с кем воспитывалось целое поколение
людей советской и постсоветской эпохи.
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§ bgb
Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.08.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мрак .
для некоторых маргиналов
люди с кулаками из за океана, в приоритете.
по сравнению с теми, с кем воспитывалось целое поколение
людей советской и постсоветской эпохи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775670&topic_id=35259&forumid=1#775670

я тоже в той эпохе воспитывался.
а вот новость интересно оформлена: в названии мелькает громкая фамилия, в тексте про боксера вообще ни слова, а другие в комментах копья ломают из-за ничего. :lol: :lol: :lol:
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