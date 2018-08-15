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§ NG.kz
Как падал и поднимался тенге с начала года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала года тенге ослабел с показателя 332,33 до нынешних 362,18 за доллар (утренняя сессия 15 августа). В январе, феврале и марте для тенге все складывалось относительно удачно. По итогам первого месяца нацвалюта укрепилась до 322,45 тенге за доллар, а 25 января достигала отметки 319,64.
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§ Сыкымы
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.08.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Все произойдет само собой, кроме услуг разумеется..
Наивно было бы полагать что зарплату за услугу строительных работ работяге так же подымут..

Ну раз всё понимаешь, то должен понимать и то, что твои лозунги за повышение цен - есть не что иное, как разжигание социальной розни. Сам ведь ратуешь за соблюдение "Соглашения" и сам же его нарушаешь.
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§ 211
Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
что твои лозунги за повышение цен - есть

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35262&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Покажи мне лозунг пожалуйста..
И не путай какие то лозунги, а они не бывают в повышении цен на товары, а бывает только конкуренция и экономика и собственно Прогноз..
Твоя глупость по поводу например того жепроизводителя ТВ а давай подымем цены, не знает границ..
Да хоть заподымайся, никто не отменял конкуренции..
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§ 211
Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
вкладывает деньги в Трампа и радуется, что тот на него чихает

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35262&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Трамп на меня не чихает.
Он чихает пока о себе и у себя, незная вообще что мы тут есть и большинство населения вкладывает в доллары покупая технику, технологии, пользуются американской Вкипедией практически все, берут сотовые за доллары и тд..
Соток за тенге в мире просто не бывает..
Да уш..
С вами экономику не построишь..
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§ 211
Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Народ в тенге живёт и от того что доллар подорожал з\п

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35262&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Ну тому же товару, покупаемому с Али или где то еще это, на отсутствие денег у народа, абсолютно плевать..
Он как стоил 200 долларов, так и стоит..
Но в тенге то цены закономерно вырастут..
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§ 211
Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вроде как цена в долларах не растет..
Так почему они вырастут?
А все потому, что зп и услуги работяг, пока что не растут вслед за долларом..
Все сидят на старых харчах и сбережениях..
И вот через годик другой уже будет обсуждаться повышение цен на проезд, повышение угля, бензина и прочего прочего..
То же повышение комуслуг..
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§ Добринцофф
Как падал и поднимался тенге с начала года
Добринцофф


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Сообщений: 6148
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.08.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну тому же товару, покупаемому с Али или где то еще это, на отсутствие денег у народа, абсолютно плевать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775731&topic_id=35262&forumid=1&1534358428

Тут не соглашусь,не может быть продавцу наплевать на отсутствие денег у его потенциальных покупателей.Али торгует по всему миру ,а так как доллар дорожает везде, то постепенно какая то часть покупателей становится неплатёжеспособной.
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§ 211
Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Али торгует по всему миру ,а

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775741&topic_id=35262&forumid=1#775741

Ну ладно, он снизит и без того низкую маржу, хотя это из области фантастики на свежий ходовой товар, который там разбирают..
Но думаешь ее снизит производитель?
Ну начнет меньше платить своему и без того нищему работяге только потому, что доллар где то подорожал на 10 процентов или более?
Нет.
Он начнет продавать такой же товар, но начиная вводить например как на смартофонах другие процессоры подешевле, другие стабилизашки или вообще без них, другой вид камер или матрицы или еще чего то..
На те же 10 процентов снизится, но то будет другой телефон..
Например для того же рынка Индии..
А этот телефон повезет в Европу..
Потом по мере устаревания чернз месяц цены снизятся и его бросит к нам..
Да мне тебе что ли говорить..
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