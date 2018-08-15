elektron Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, задержала полиция в Рудном #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1787

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:06 Цитата: Xacatel:

прям в наглую идут на пешеходных переходахИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775723&topic_id=35266&forumid=1&1534352517 прям в наглую идут на пешеходных переходахИсточник:

Простите, а как надо? Стесняться что ли?

Вообще то меня когда учили. Водитель должен быть внимателен, при приближении к пешеходному переходу, должен сбавить скорость и тд. и тп. Можно конечно "лежачих полицаев" наложить, так только тоже мало приятного, но эффективно.