pro100tak Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге #5





(Пользователи) Сообщений: 162

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 07:21 Это, по ходу, очередной "патаму что" в отставку завтра. А где тот сказочник, у которого на все влияет рост объемов потребительского кредитования плюс обострение дипотношений? Мы-то думали, что рост цен ведет к росту суммы кредитов. А ведь неправильно думали! Нам же он сказал, что из-за вас, влезающих в кредиты, растут цены.

Когда в страну завозится или привязано к стоимости ДТ из РФ и дрпр. до 80 % себестоимости любых торгуемых товаров, и ползучая девальвация может стать из-за этого быстро плавающей анакондой в амазонке стремительно меняющихся течений, как может вести себя девальвируемое тенге по отношению к той части экономики, которая основывается на собственном производстве РК, и, в большей степени, которая основывается на приобретении товаров в целях последующей перепродажи? (Решил попробовать выражаться на языке нацбанка, вдруг кто-нить поймет?) А ведь превалируемые ожидания девальвации тенге основной массы получателей-пользователей потребительской корзины основывались на обещаниях сдерживания курса интервенциями. И что теперь будет с дальнейшей дедолларизацией?