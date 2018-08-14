/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кулуарах правительства министра нацэкономики спросили, можно ли называть ситуацию с колебанием курса "ползучей" девальвацией. Отметим, накануне именно такую оценку происходящему дал депутат Мажилиса Аманжан Жамалов. "Девальвация - по терминам можно спорить.
Читать новость

§ Сергей_я
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2541
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пока влияния на нашу продовольственную корзину мы не ощущаем Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31991

Да ваша продовольственная корзина может еще человек 100 накормить. Канеш, как вы ощутите то. Когда вы начнете ощущать простой народ уже будет в могилах.
Профайл

§ alex_60
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.08.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детский сад. это не смешно. это грустно.

сегодня с утра.

министр экономики Сулейменов
////В целом, как сегодня на заседании правительства отметил представитель Нацбанка, тенге сегодня обесценился на 4,3 процента с начала года. ///

заместитель председателя нацбанка Смоляков,
до него выступивший, и на которого Сулейменов ссылается.
//// Так, 13 августа курс тенге 363 тенге 22 тиына за доллар США, с начала августа ослабление тенге составило 4,8 процента, а с начала года – 9,3 процента.///

Сулейменов, хватит спать на заседании правительства, 9,3 с начала года.
а не твои 4,3 . 4,8 только за август.
позорище.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
...Девальвация - по терминам можно спорить...

Я бы тоже поспорил... Скорее, спекуляция "под шумок". Инвалюта накопилась после Экспо, выждали удобный момент...
Профайл

§ Сыкымы
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...С точки зрения того, что это влияет на нашу макроэкономическую стабильность, это имеет пока достаточно сдержанный эффект...

"...Партизаны не сдаются ватого этого..." (с) Х/ф "Подпольный обком действует" 1978г.
Профайл

§ pro100tak
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.08.18 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, по ходу, очередной "патаму что" в отставку завтра. А где тот сказочник, у которого на все влияет рост объемов потребительского кредитования плюс обострение дипотношений? Мы-то думали, что рост цен ведет к росту суммы кредитов. А ведь неправильно думали! Нам же он сказал, что из-за вас, влезающих в кредиты, растут цены.
Когда в страну завозится или привязано к стоимости ДТ из РФ и дрпр. до 80 % себестоимости любых торгуемых товаров, и ползучая девальвация может стать из-за этого быстро плавающей анакондой в амазонке стремительно меняющихся течений, как может вести себя девальвируемое тенге по отношению к той части экономики, которая основывается на собственном производстве РК, и, в большей степени, которая основывается на приобретении товаров в целях последующей перепродажи? (Решил попробовать выражаться на языке нацбанка, вдруг кто-нить поймет?) А ведь превалируемые ожидания девальвации тенге основной массы получателей-пользователей потребительской корзины основывались на обещаниях сдерживания курса интервенциями. И что теперь будет с дальнейшей дедолларизацией?
Профайл

§ Медный
Re: Министр ответил на заявление депутата о девальвации тенге
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2425
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо определяют горизонты планирования и памяти...
в этом месяце. с начала года...
А вот если посмотреть с начала "независимости" ... это на сколько сейчас процентов от последнего скачка, к первоначальному старту подешевело?
Что с Казахстаном? Представим его как мегакорпорацию, которая печатает "ценные бумаги" (тенге), как акции которые мы меняем на наш труд. Ценные бумаги обесцениваются, акции дешевеют. К единственно твёрдой валюте... которая в этой экономической системе и является - деньгами. :-x


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 2
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх