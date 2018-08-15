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≡ Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, задержала полиция в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, задержала полиция в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП, в котором погибла 9-летняя жительница Костаная Анастасия Ширягина, произошло в Рудном вчера, 14 августа, на пересечении ул. Парковая-Гагарина. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль "Киа Рио".
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§ 211
Re: Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник, там народу толпами по пешеходу ходит, на аттракционы, куда гнал то..
Впаять бы лет 15, да законы только максимум 2,5 года колонии поселения..
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§ Сыкымы
Re: Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Впаять бы лет 15

А как же "договориться с дяденьками полицейскими"? Или только тебе можна?
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§ 211
Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, задержала полиция в Рудном
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
договориться с дяденьками полицейскими"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775714&topic_id=35266&forumid=1#775714

В смысле?
Договорится ему с полицейскими?
Ну так его и спроси..
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§ Xacatel
Re: Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 15.08.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь ребенок конечно, а вообще в Рудном взрослые сами под колеса лезут, прям в наглую идут на пешеходных переходах.
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* elektron
Подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, задержала полиция в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
прям в наглую идут на пешеходных переходахИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775723&topic_id=35266&forumid=1&1534352517

Простите, а как надо? Стесняться что ли?
Вообще то меня когда учили. Водитель должен быть внимателен, при приближении к пешеходному переходу, должен сбавить скорость и тд. и тп. Можно конечно "лежачих полицаев" наложить, так только тоже мало приятного, но эффективно.
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