Сыкымы Казахстанцев избавят от бумажных "страховок" #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 315

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Цитата: elektron:

есть. В каком виде не важно.

Вот именно. Зачем нужно ПРОВЕРЯТЬ наличие страховки? Надо избавляться от этой "подкормки" для патрулек. Если есть единая база данных, в случае ДТП - всё вылезет наружу, чел сам себя наказывает - если не оплачивает страховку. Ну если так горит, то можно принять поправку в закон - штраф за отсутствие страховки ГПО на момент ДТП или при выезде за пределы страны.