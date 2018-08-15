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§ NG.kz
Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января казахстанцы смогут заключать договоры страхования в режиме онлайн.Сообщается, что поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом от 2 июля 2018 года.
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§ Sniper
Re: Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Озолотятся гаишники. У нас же на трассе интернет перестает работать в 10 километрах от любого поселка. Как водитель сможет показать свою страховку? С ума посходили астанинские оцифрованные...... :-) :-( ;-) :lol:
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§ Добринцофф
Re: Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6147
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.08.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Озолотятся гаишники. У нас же на трассе интернет перестает работать в 10 километрах от любого поселка. Как водитель сможет показать свою страховку? С ума посходили астанинские оцифрованные...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32004

Читай внимательно закон приняли 2 июля 2018г

Цитата:
Сообщается, что поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом от 2 июля 2018 года. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32004

Как они будут проверять-это уже их проблемы.Есть закон пусть исполняют.
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§ Мишаня
Re: Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.08.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Как водитель сможет показать свою страховку?

Заранее распечатает электронный полис. А если такой обязанности не установлено, то есть, и с татье прямо это указано, единая информационная система и мобильная связь. Позвонят. Презумпция, понимаешь, в правовом государстве
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* elektron
Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Презумпция, понимаешь, в правовом государствеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775718&topic_id=35263&forumid=1&1534348135

Ну с презумпцией перебор. Нужные документы нужно иметь при себе. Как удостоверение личности или паспорт. Или тот же проездной на общественный транспорт. ;-) Забыл дома плати штраф, как минимум... :-P
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§ drakon
Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14315
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня нет страхового полиса. Только наклейка
Налобовом стекле. Надо полицейскому?
Пусть ищет в компе. Меня останавливали
4 раза- страховку ни разу не требовали... :lol:
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* elektron
Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня нет страхового полисаИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35263&post_id=775719&order=0&viewmode=flat&pid=775718&forumid=1#775719

Есть Дракошь, есть. В каком виде не важно. Важно будет в случае ДТП или чего подобного. Полицаям до лампочки. Машину без страховки не зарегистрируют. :-P И "зелёную карту" желательно иметь при себе, если за границу ездишь, особенно за границы Европы. ;-)
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§ Сыкымы
Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
есть. В каком виде не важно.

Вот именно. Зачем нужно ПРОВЕРЯТЬ наличие страховки? Надо избавляться от этой "подкормки" для патрулек. Если есть единая база данных, в случае ДТП - всё вылезет наружу, чел сам себя наказывает - если не оплачивает страховку. Ну если так горит, то можно принять поправку в закон - штраф за отсутствие страховки ГПО на момент ДТП или при выезде за пределы страны.
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