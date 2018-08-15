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≡ «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на спад», - костанайский эксперт об очередном скачке курса нацвалюты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на спад», - костанайский эксперт об очередном скачке курса нацвалюты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала августа курс тенге неуклонно идет вниз. В Парламенте это падение уже назвали девальвацией. Костанайский экономист, начальник управления науки и послевузовского образования КГУ Андрей КОВАЛЬ согласен с этим мнением только отчасти.
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§ dandiv
Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 15.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нужно привыкать к тому, что мы получаем зарплаты в тенге и покупаем товары за тенге.

Да, но только зарплаты не растут вслед за долларом и товары растут в цене ссылаясь на курс доллара
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§ alex_60
Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///повысился курс доллара и тут же на рынке подорожала туалетная бумага местного производства,///

это наше все. с тем и живем.
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§ bgb
Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3958
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайский экономист, начальник управления науки и послевузовского образования КГУ им.А.Байтурсынова Андрей КОВАЛЬ Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32005

при таких его регалиях мне даже неудобно высказать свое мнение о его мнении... :-x
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§ 211
Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вообще нам бы не помешала дедолларизациия сознания. А т

Это что такое и как вообще такое может быть?
Наше сознание это некий такой денежный эквивалент или у нас вместо сознания там доллары торчат?
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§ Сыкымы
«Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на спад», - костанайский эксперт об очередном скачке курса нацвалюты
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наше сознание это некий такой денежный эквивалент или у нас вместо сознания там доллары торчат?

В твоём случае - это значит продавать свой "патриотизм" не за доллары, а за тенге.
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§ Мишаня
Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.08.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
при таких его регалиях мне даже неудобно высказать свое мнение о его мнении...

Да правильное мнение, не надо паниковать и бежать в обмен на пике. Если тоьько продать зелень....
Просто завуалированно - храните в американских тугриках и паники не будет. Было бы что хранить
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