211 Re: «Доллар может вырасти до 370 тенге, но потом пойдет на... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3782

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:16 Цитата: вообще нам бы не помешала дедолларизациия сознания. А т

Это что такое и как вообще такое может быть?

Наше сознание это некий такой денежный эквивалент или у нас вместо сознания там доллары торчат?