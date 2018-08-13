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§ NG.kz
Жесткое нарушение ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно так безрассудно относиться к своей и чужим жизням? На участке трассы от Каратамарского водохранилища до города Рудного 12 августа 2018г в районе 16:30 белая приора хэтчбэк гос номер 308cka10 летит по встречной полосе движения.
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§ Vital
Re: Жесткое нарушение ПДД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.08.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам повезло что он тоже видя что не успевает завершить обгон, не поперся на обочину. Там бы вы и встретились. ( таким образом большенство и разбиваются) . На будущее видя такую ситуацию лучше заранее прижиматся к краю что б он видел что вы не собираитесь переть на таран. Многие так и прут зная что прав и на своей полосе. А это опасно . Береженого бог бережет
Лучше всегда дурака пропустить.
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§ Обликоморале
Жесткое нарушение ПДД
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5891
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, на приоре реально ездун.
Который только умеет тупо давить в гашетку и не умеет просчитывать ситуацию, выстреливая на обгон.
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* 211
Re: Жесткое нарушение ПДД
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть накупался..
А там постоянно такое, особенно в жару, пьяные в основном на турбазы гоняют..
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§ Sniper
Re: Жесткое нарушение ПДД
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вам повезло что он тоже видя что не успевает завершить обгон, не поперся на обочину. Там бы вы и встретились. ( таким образом большенство и разбиваются)

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31980

не понял твой комментарий. Четко опиши правильные маневры обоих водителей. Без фырканий и умничания. Кто и как попадает в аварии, все и так знают. Грязное воспитание с детства.
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§ bgb
Re: Жесткое нарушение ПДД
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3958
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.08.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Четко опиши правильные маневры обоих водителей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31980

он написал правильно. сам попадал на такое. одни колесом на обочину, а обгоняло пусть в середине проезжает... кроме того, за городом расстояние между машинами должно быть такое, чтобы поместилась машина. а наши едут впритык, как в городе....
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§ Медный
Re: Жесткое нарушение ПДД
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.08.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два года назад был в такой же ситуации как и автор видео. "Неприятно"!
Вырулил, даже не успел посмотреть номер авто.
Видео отправить на сайт ГАИ.
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