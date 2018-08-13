Sniper Re: Жесткое нарушение ПДД #4





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:32 Цитата: Vital:

Вам повезло что он тоже видя что не успевает завершить обгон, не поперся на обочину. Там бы вы и встретились. ( таким образом большенство и разбиваются)



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31980 Вам повезло что он тоже видя что не успевает завершить обгон, не поперся на обочину. Там бы вы и встретились. ( таким образом большенство и разбиваются)Источник:

не понял твой комментарий. Четко опиши правильные маневры обоих водителей. Без фырканий и умничания. Кто и как попадает в аварии, все и так знают. Грязное воспитание с детства.