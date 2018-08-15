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§ NG.kz
Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января казахстанцы смогут заключать договоры страхования в режиме онлайн.Сообщается, что поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом от 2 июля 2018 года.
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§ Sniper
Re: Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Озолотятся гаишники. У нас же на трассе интернет перестает работать в 10 километрах от любого поселка. Как водитель сможет показать свою страховку? С ума посходили астанинские оцифрованные...... :-) :-( ;-) :lol:
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§ Добринцофф
Re: Казахстанцев избавят от бумажных "страховок"
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6147
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.08.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Озолотятся гаишники. У нас же на трассе интернет перестает работать в 10 километрах от любого поселка. Как водитель сможет показать свою страховку? С ума посходили астанинские оцифрованные...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32004

Читай внимательно закон приняли 2 июля 2018г

Цитата:
Сообщается, что поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом от 2 июля 2018 года. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32004

Как они будут проверять-это уже их проблемы.Есть закон пусть исполняют.
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