Добринцофф Re: Казахстанцев избавят от бумажных "страховок" #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6147

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:49 Цитата: Sniper:

Озолотятся гаишники. У нас же на трассе интернет перестает работать в 10 километрах от любого поселка. Как водитель сможет показать свою страховку? С ума посходили астанинские оцифрованные...



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32004 Озолотятся гаишники. У нас же на трассе интернет перестает работать в 10 километрах от любого поселка. Как водитель сможет показать свою страховку? С ума посходили астанинские оцифрованные...Источник:

Читай внимательно закон приняли 2 июля 2018г



Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32004 Сообщается, что поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме, внесены законом от 2 июля 2018 года. Источник:

Как они будут проверять-это уже их проблемы.Есть закон пусть исполняют.