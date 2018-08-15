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§ NG.kz
Как падал и поднимался тенге с начала года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33422
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала года тенге ослабел с показателя 332,33 до нынешних 362,18 за доллар (утренняя сессия 15 августа). В январе, феврале и марте для тенге все складывалось относительно удачно. По итогам первого месяца нацвалюта укрепилась до 322,45 тенге за доллар, а 25 января достигала отметки 319,64.
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§ Victor Yang
Как падал и поднимался тенге с начала года
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то, ещё в передаче "Неделька" на КТК (во время очередного свободного плавания тенге) , была такая шутка:
Учёные наконец выяснили какого рода слово "тенге" - когда курс отпустили в свободное плавание, стало понятно - ОНО не тонет! Вот на графике - прямо наглядно показано.

[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2018 - 14:43]
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§ 211
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
380 это хорошо..
А вообще бы не мешало 420..
Кто то еще думает что чих Трампа ничего не значит?
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§ 211
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Сравнил цены на некоторые товары, пока не подорожали еще, можно сказать что даже немного припали..
Может временно.
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* Sniper
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
Sniper


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Сообщений: 212
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из последних сил ползет бедолага. Хорошо видно, когда Нацбанк скупает доллары у народа, и ему же втюхивает, когда нужно платить зарплаты бюджетникам и пенсию пенсионерам.
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§ Маркс
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кто то еще думает что чих Трампа ничего не значит?

Смешной, вкладывает деньги в Трампа и радуется, что тот на него чихает.
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* Добринцофф
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6146
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.08.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хм..
Сравнил цены на некоторые товары, пока не подорожали еще, можно сказать что даже немного припали..
Может временно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32003?1534327769

Народ в тенге живёт и от того что доллар подорожал з\п не прибавилась с чего дорожать то будет.
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* pandit
Re: Как падал и поднимался тенге с начала года
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 15.08.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Петр Своик говорит любопытные вещи:

"Реалии нашей экспортно-сырьевой экономики таковы, что укрепление тенге – вредно, а ослабление – бесполезно.

В общем виде, повышение курса национальной валюты – это диверсия против национального производителя. А поскольку потребление в стране, в конечном счете, также опирается на производство, то временная выгода покупателей оборачивается и их конечным проигрышем. И вообще: хочешь поскорее подвести свою валюту к девальвации – постарайся побольше укрепить ее.

С другой стороны, игра на ослабление, пусть и неприятная для населения, но стимулирующая производство и приносящая экспортные дивиденды таким экономикам, как, например, китайская или турецкая, у нас не работает. Девальвируй мы тенге хоть вдесятеро, мировые биржевые цены на нефть и металлы это не поколеблет и наш экспорт не увеличит. Побольше прибыли за счет снижения себестоимости «отмоют» для себя сырьевые экспортеры - вот и весь национальный эффект. Зато ослабление тенге повышает стоимость всего импортируемого, а в условиях нашей страны это означает подорожание едва ли не всего на рынке, включая обеспечиваемых через импорт экспортеров. Выходит, девальвация для наших производителей не просто бесполезна, а тоже вредна.

Что касается прогнозов насчет выравнивая курса … В средне- и краткосрочной перспективе тенге продолжит «плавание» вслед за рублем, с какими-то возможными откатами к укреплению, но в целом – в девальвационном тренде.

А если посмотреть чуть сверху, то рубль уже «приплывает». Схема его функционирования в качестве «местного доллара», рожденная в годы полного единодушия российских рыночных реформаторов с вашингтонскими кураторами, сейчас переживает испытания на разрыв. По всей видимости, достаточно скорый. Накладываемые на Россию финансовые (торговые и дипломатические не особо важны) санкции эффективны и болезненны ровно в той мере, в какой Центробанк РФ остается под управлением Федеральной резервной системы и Международного валютного фонда, а Московская валютная биржа – продолжением Чикагской. И здесь сама логика санкционной эскалации неизбежно выдавливает либералов из Центробанка и правительства, после чего нас ждет слишком большой вал изменений и потрясений, чтобы рассуждать о каких-то курсовых трендах."
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