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≡ "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, прислали в редакцию "НГ" 14 августа. В тот же день мы отправили запрос в городской отдел строительства, где пообещали прояснить ситуацию.
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§ Victor Yang
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
в молодом возрасте сотни тысяч апашек и аташек.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775681&topic_id=35260&forumid=1&1534325008

Да ты гений оксюморона!
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* Sniper
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да ты гений оксюморона!

нельзя же приезжал Шукеев, предлагал людям, на полном серьезе, бросить работу, и заняться подсобным хозяйством. Курями, свиньями, овцами, коровами, лошадьми и овцами. Воспаленное сознание правительственного чиновника уже рисовало классовое расслоение общества. Одни станут баями, другие станут от такой мудрой политики государства кедеями. И пойдут задарма работать на богачей.
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