"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Я робот
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Сообщений: 33422
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 10:27
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, прислали в редакцию "НГ" 14 августа. В тот же день мы отправили запрос в городской отдел строительства, где пообещали прояснить ситуацию. Читать новость
И государство им отплачивает тем же.. Они знают за что пашут.. У нас же чаще всего это халявный детский труд раба.. Тот же маленький епошка, вдоволь надраившись унитазов, придя домой знает что о нем заботиться государство, он сыт, обут и одет, и знает что доживет до 120ти лет и он скорее умрет от скукоты, чем от болезней.. У нас совершенно не так..
У нас как правило отбирают определенных детишек для таких работ. Вызывая еще большую злобу в ребенке социального неравенства.. Раньше отлынивали от работы хулиганы, сейчас богатенькие и умные.. Попробуй заставь, родители сотрут дядю в порошок..
211: И государство им отплачивает тем же.. Они знают за что пашут.. У нас же чаще всего это халявный детский труд раба.. Тот же маленький епошка, вдоволь надраившись унитазов, придя домой знает что о нем заботиться государство, он сыт, обут и одет, и знает что доживет до 120ти лет и он скорее умрет от скукоты, чем от болезней.. У нас совершенно не так.. Профайл Послать приватное сообщение 211
И детишек сейчас нужно приучать не к труду, он тут пока дело десятое, а готовить продать свой труд правильным образом, чтобы они не выглядели как мы когда то, оставшись на едине с лихими 90ми, жалкими и несчастными, которых так же использовали какие то дяди за кусок хлеба..
Солнышко: вот посмотреть на японцев. Больше роботов, чем у них нет ни в одной стране мира. И они убирают за собой
японцы. они на матчах ЧМ в России после матча убирали мусор не только за собой, но и за болельщиками команды соперника. и ужас- без договора и без денег. а сейчас это уже тренд смотрю в России, болельщики убирают мусор. да и у нас ///Известный алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген собрал мусор на Медеу. Меценат призвал казахстанцев последовать его примеру////. ну есть конечно тут.... но собрал ведь все таки.
Ужас все это - сама статья и основная часть комментов. Самый больший ужас - блеяние чиновников, поставленных в такие рамки. В теме про идеологию в НГ звучал вопрос - кого мы хотим воспитать? 50-60-летние из тыкающих двумя (тремя макс) пальцами по клавишам - те, которые выросли в обеспеченных по современных меркам семьях. И труд - хоть кирпичи таскать на кирзаводе, лопатой равнять ямки на дорогах (этот труд был за деньги и не все могли туда попасть, конкурсный отбор, еще и с лет 12-13), был всегда в почете. Заработал, накопил и купил, в первую очередь, подарок маме, на ДР или на 8-ое Марта. Рядом с папиной шубой или путевкой в санаторий такой подарок был вообще ни о чем. Но он был дороже всего любой матери, потому что ее сын сам заработал - раз, и именно ей хотел подарить - два. Это про платный труд, разрешенный с 12 (или 14 по закону?) лет в СССР. А пионерлагеря, типа "Юного натуралиста"? Путевка туда стоила 3 рубля, но с работой на грядках до обеда (в обычные ПЛ - 15 рублей минимум). И эти обычные пионерлагеря, где 1 час с утра - уборка территории? Сегодня надо растить детей в теплицах? А есть они? Даже если есть - своих туда не отдам. И еще. Завтра все дети будут ходить в окружении телохранителей? Или кто-то должен будет вырасти среди пацанов-парней и суметь постоять за себя?
Обликоморале: А потом спрашивают, где уважение к труду.
Помнится пару-тройку лет назад президент выдал очередной труд... про труд, а точнее про Общество всеобщего труда. Но идея захлебнулась во всеобщей лени!Ведь РА-БО-ТАТЬ - это не улицы и посёлки переименовывать в рамках рухнамы, считая это возрождением неизвестно чего...
По теме ситуации... Про воспитание навыков и умений, привитие труда со многими соглашусь, НО... если, охотно поверив чиновникам, все же предположить, что детям были вручены лопаты... Тут и я бы был против. На фото дети явно не 14-ти лет, с которого возможно трудоустройство... там дети 10-12 лет. Ладно пацаны, стоят девчонки... лопата для них как бы не столь важна в будущем как поварёшки и иголка с ниткой... ну так заведено. Во-вторых стройка - место повышенной опасности + погодные условия... К тому же думаю раскидывание земли не будет считаться лёгким трудом для несовершеннолетних.
Да, трудовое воспитание ДЕТЕЙ кнешна важно... в семье, в школе, на территории школы, во дворе, на даче... НО не на стройплощадке, где всё по-взрослому, да и при откровенном бардаке, спешке и попустительстве.
Это шутка была. В ситуации дома - у родителей всегда есть контраргумент насчёт оплаты работы по дому - я про это. Ну и приучать или не приучать ребёнка к труду - это именно им решать, а не учителю по физкультуре или классному руководителю.
Не скажи. Сейчас вводят страховую медицину. Не работаешь - значит, кто-то тебе должен будет её тебе оплатить, или платно иди лечись. Потом будет всеобщее декларирование - тоже будет видно на что живёшь и что имеешь. После - пенсия в эквиваленте нынешних 14 тысяч, если не работал и не копил на неё. "Труд" в этом контексте - не количество сожженной энергии за единицу времени, а количество денег, внесенное гражданином в НПФ, бюджет и ФСМС.
Не скажи. Сейчас вводят страховую медицину. Не работаешь - значит, кто-то тебе должен будет её тебе оплатить, или платно иди лечись. Потом будет всеобщее декларирование - тоже будет видно на что живёшь и что имеешь. После - пенсия в эквиваленте нынешних 14 тысяч, если не работал и не копил на неё. "Труд" в этом контексте - не количество сожженной энергии за единицу времени, а количество денег, внесенное гражданином в НПФ, бюджет и ФСМС. Профайл Послать приватное сообщение Victor Yang
- да не будет такого никогда. Когда в стране сидят без работы в молодом возрасте сотни тысяч апашек и аташек. Что вы их на улицу выбросите? У нас в ДК один оппозиционный депутат заявлял, что в стране, если не считать бюджетников, насчитывается всего 380 тысяч, по всем правилам оформленных, рабочих мест. 80 процентная безработица.
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