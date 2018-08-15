Солнышко Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1236

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:48 Цитата: Обликоморале:

Ну даже если бы поработали часик, не переломились бы.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32002 Ну даже если бы поработали часик, не переломились бы.Источник:

Абсолютно согласна.

Для них же строят. Мы в детстве и на полях работали и на КСК, и территории огромные убирали во время субботников и ничего никто не перетрудился. А теперь даже лопаты и грабли держать не могут. Зачем защищать детей от элементарных навыков не понимаю. Не в Америке живем, все равно завтра придется учится и лопатой работать и другими инструментами. Хотя бы для себя.