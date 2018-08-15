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≡ "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, прислали в редакцию "НГ" 14 августа. В тот же день мы отправили запрос в городской отдел строительства, где пообещали прояснить ситуацию.
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§ Обликоморале
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом какой то творится.
Кто то из мухи слона слепил.
Ну даже если бы поработали часик, не переломились бы.
Растят неженек, потом они родителям на шею садятся.
А они еще потом спрашивают .. -как же так?))
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§ Vital
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.08.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не так все было. Это ж очевидно А дело было так: Лежала куча земли. Нужно было раскидать ее. Сначало старших ребят припахали , потом они каким то образом спрыгнули( устали) на фото с права. Потом щеглов припахали покидать кучу земли. Ну все равно не страшно. Страшно то что все постоянно врут вокруг :lol: :lol: :lol:
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§ Солнышко
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.08.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну даже если бы поработали часик, не переломились бы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32002

Абсолютно согласна.
Для них же строят. Мы в детстве и на полях работали и на КСК, и территории огромные убирали во время субботников и ничего никто не перетрудился. А теперь даже лопаты и грабли держать не могут. Зачем защищать детей от элементарных навыков не понимаю. Не в Америке живем, все равно завтра придется учится и лопатой работать и другими инструментами. Хотя бы для себя.
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* Victor Yang
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10840
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Растят неженек, потом они родителям на шею садятся.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32002?1534311478

Вопрос в другой плоскости. Работать или не работать ребенку - решают только родители совместно с ребенком. И в любом случае - эта работа не должна быть бесплатной+должен быть договор. А все эти школьные "отработки" и субботники - не что иное как бесплатная рабочая сила. И дети с детства должны знать - работать бесплатно они не должны.
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§ elektron
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1784
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Куда подавать заявление, по денежной компенсациии отработанных субботников, уборки полей и копание траншей на военной подготовкe? :lol:
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§ Sniper
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 12:01
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