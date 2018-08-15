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≡ Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла вчера, 14 августа, в 12.35, на пересечении ул. Парковая-Гагарина, возле аттракционов. На 9-летнюю Анастасию, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сбил водитель на автомобиле "Киа Рио" и скрылся с места ДТП.
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§ Сергей_я
Re: Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2541
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
автомашину

где ж вы берете такие слова. Может лучше автомобиль написать?Цитата:
Кроме того, местные жители отмечают, что на пешеходном переходе по ул. Парковой нет ни знака ограничения скорости, ни "лежачего полицейского". Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32000

вот пока кого-то не убьют у нас никто ничего не сделает.
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§ pro100tak
Re: Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет...
pro100tak


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Сообщений: 158
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.08.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то чеченская и турецкая диаспоры на юге выдавали преступников, не желая быть замеченными в укрывательстве. Про этого надо поспрашивать у местных. Не все же читают-смотрят СМИ ...сад-огород.
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§ Sniper
Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция
Sniper


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Сообщений: 208
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
вот пока кого-то не убьют у нас никто ничего не сделает

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775620&topic_id=35258&forumid=1#775620

Каждая городская улица рассчитана на проезд определенного количества автомобилей, которые перевозят грузы и должны успеть это сделать. С максимально возможной скоростью. Вы этого не знали? А любителям-ездочишкам не выдавать права без строжайщего экзамена, а остальных лишать поголовно и бессрочно за любое серьезное нарушение ПДД.
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§ Сыкымы
Re: Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет...
Сыкымы


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Сообщений: 310
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
у нас никто ничего не сделает.

Теперь перед каждым пешеходным переходом нужно устанавливать знак ограничения скорости и "лежачих полицейских"? Если у водителя на плечах вместо головы капустный кочан, то ему хоть 10 знаков поставь.
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§ Vital
Re: Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.08.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горько когда дети гибнут , вот так на ровном месте. Какое страшное стечение обьстоятельств. Поехала в гости ...и не вернулась.
Глубокие соболезнование родителям, такое пережить практически невозможно.
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§ Сергей_я
Re: Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2541
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.08.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Теперь перед каждым пешеходным переходом нужно устанавливать знак ограничения скорости и "лежачих полицейских"?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32000

не везде, а перед местами, где большое кол-во детей. Перед школами, садами, аттракционами считаю должны быть
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* drakon
Re: Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14312
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.08.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
С максимально возможной скоростью. Вы этого не знали?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32000

Максимально возможная скорость в городе-60 км.час.
Вы это - не знали?... :-o
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§ Sniper
Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 12:13
Комментарий проходит проверку.
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§ pro100tak
Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.08.18 - 12:15
Комментарий проходит проверку.
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