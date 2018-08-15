Sniper Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:50 Цитата: Сергей_я:

вот пока кого-то не убьют у нас никто ничего не сделает



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775620&topic_id=35258&forumid=1#775620 вот пока кого-то не убьют у нас никто ничего не сделаетИсточник:

Каждая городская улица рассчитана на проезд определенного количества автомобилей, которые перевозят грузы и должны успеть это сделать. С максимально возможной скоростью. Вы этого не знали? А любителям-ездочишкам не выдавать права без строжайщего экзамена, а остальных лишать поголовно и бессрочно за любое серьезное нарушение ПДД.