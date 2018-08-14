Sniper Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, распространяют в Интернете #12





(Пользователи) Сообщений: 208

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:10 Цитата: Обликоморале:

Так я не понял, что не так с фото?

Детей к труду приучают, все нормально.

Или какая то "яжмать" белоручка возмущается?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775612&topic_id=35255&forumid=1#775612 Так я не понял, что не так с фото?Детей к труду приучают, все нормально.Или какая то "яжмать" белоручка возмущается?Источник:



Не об этом речь. Ребята пашут задарма. Кто то наряды выпишет и в карман денежки положит. А помощник акима все это ловко покрывает.