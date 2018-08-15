NG.kz Рой вокруг Джонса!? Там ли приоритеты...?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:50 Умер Эдуард Успенский. И опять мы лишились кусочка, нет, кусища! своего детства и даже отрочества. Не так, наверное... Верю, останутся на века его "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Дядя Федор, "Кот Матроскин" и неправильный бутерброд, и многое другое, что даже взрослыми мы смотрели и снова и опять...

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