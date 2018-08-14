211 Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный. #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3761

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:03 Цитата: Сыкымы:

Горняке" поселят, больше негде...

Это что?

Если имеешь в виду гостиницу, то конечно же ты ошибся..

Ну а звезды на арендах квартир по годам..

Как бы тебе сказать..

По моему у тебя глупость на глупости сидит и глупостью повелевает..

Зачем работягам того же ТЭЦ какие то там звезды?

Рой младший думаю и не в таких у себя в Америках перебывал..

Ты думаешь он Президент?