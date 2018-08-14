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≡ Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный. 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный на весь мир боксёр, обладатель чемпионских поясов в среднем, суперсреднем, полутяжелом, тяжёлом и супертяжёлом весах Рой ДЖОНС-младший подготовил сюрприз для победителей спартакиады
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§ Vital
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.08.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это да. Круто!!!
Марик, он не у тебя остановился:))) :lol:
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§ 211
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже во всю рэп поет в эмблеме ССГПО..
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик, он не у тебя остановился

Его "апартаменты" по "звёздам" не тянут. Там же "бичёвник", да ещё за 60 тыщ, максимум на 1,5 "звезды". В "Горняке" поселят, больше негде...
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.08.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Уже во всю рэп поет в эмблеме ССГПО..

Всё фиксируешь, стараисся... "Зеркалку" свою, ФЭД-5, не забыл прихватить? :lol:
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§ 211
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Зеркалку" свою, ФЭД-5, не забыл прихватить?

Вообще то у меня зеркалка другой марки и я где то лет 8 ее выставлял тут фото..
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§ 211
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Горняке" поселят, больше негде...

Это что?
Если имеешь в виду гостиницу, то конечно же ты ошибся..
Ну а звезды на арендах квартир по годам..
Как бы тебе сказать..
По моему у тебя глупость на глупости сидит и глупостью повелевает..
Зачем работягам того же ТЭЦ какие то там звезды?
Рой младший думаю и не в таких у себя в Америках перебывал..
Ты думаешь он Президент?
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§ 211
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рой Легенда, Красавец..
Был его фанатом в те далекие близкие 90е..
Это шоу..
Каждый его бой..
За это его именно ненавидели многие..
Но мне он нравился..
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§ 211
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.08.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только я не понял тогда зачем он в тяжелый вес подался, надо как то почитать..
Перебить там всех и назад что ли..
После этого он что то начал уставать..
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
...Зачем работягам того же ТЭЦ какие то там звезды...

И действительно, чёт я загнул... Твои халупы и на одну звезду не тянут. Но 60 000тыс в месяц ты с них вытягиваешь... С работяг...
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если имеешь в виду гостиницу

Хех, предел мечтаний ускоколейного таксиста. Так-то Машкевич завсегда своих "гостей" в гостинице селит, рядом с тобой. Гордись!
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§ 211
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Хех..
Тем более что каждому из 4х заполняю по 3 тысячи тенге в сутки, которые они имеют из бюджета..
Работяги..
Каждый живет как может и как считает нужным..
Каким образом твое недоразумение повлияет на них?
Кстати у Роя младшего в точности так же..
Не знал?
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§ 211
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Так-то Машкевич завсегда своих "гостей" в гостинице селит, рядом с т

Господи..
По моему ты немного не то что глупее, а меньшеинформативнее любого работника ГОКа..
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Господи

Не поминай всуе...
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему ты

Да сарказм это был...
Ну перевезут твоего "любимца" на катере через Каратомары с одного берега на другой. Это, штоле, предел твоих мечтаний? Можешь что-то лучше предложить?
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